【新冠感染】盧寵茂：約２８００名公立普通科門診病人出現長新冠

《經濟通通訊社１５日專訊》醫務衞生局長盧寵茂表示，去年８月至今年２月間，約有
２８００名醫管局普通科門診病人被診斷出現「長新冠」，主要是持續咳嗽、呼吸困難和乏力，
但當局未有統計涉及「長新冠」症狀向私營機構求診的數字。
盧寵茂回應議員書面質詢時表示，政府有為康復者提供適切護理和支援，截至上月底，醫管
局的中醫診所已為超過１０萬名康復者提供近４４萬人次診療，醫管局會密切監察需求，有需要
時會加強服務。（ｃｌ）
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