【香港政情】曾國衞：向全世界說好香港故事是港府首要工作之一

《經濟通通訊社１５日專訊》內地事務局局長曾國衞表示，香港正進入由治及興的新階段，

而疫情趨緩，一切復常，香港與世界重新接軌，更與內地全面通關。在此情況下向全世界說好香

港故事，令香港盡早重振經濟民生，已成為香港特區政府其中一項首要工作。



＊大型國際會議陸續回歸，爭取高消費旅客來港＊



他指，由財政司司長帶領的「推廣香港新優勢專責小組」已開展相關工作，為香港在新發展

階段下的新形勢、新潛力和新機遇下說好香港故事。他提到未來２－３個月將會舉辦的大型活動

包括香港國際七人欖球賽、毅行者、巴塞爾藝術展香港展會、博物館高峰論壇、香港藝術節、香

港流行文化節、香港國際珠寶展、全球Ｗｅｂ３﹒０產業大會及國際模擬法庭比賽等。此外，與

會展旅遊相關的大型國際會議和展覽亦陸續回歸，以爭取更多高消費旅客來港。



＊五內地辦事處已設「招商引才專組」＊



他表示，為配合「搶企業」、「搶人才」的政策，特區政府擴大內地辦事處的職能，五個內

地辦事處已在去年１２月設立「招商引才專組」，特區政府各個政策局和部門亦正積極重新起動

與內地合作的各項計劃，包括青年交流、實習、鼓勵創業的活動等。

香港與內地已在２月６日起全面和全開放通關，香港正逐步提升接待遊客的乘載力。內地亦

會逐步有序恢復訪港旅遊團的安排，特區政府文化體育及旅遊局已經與國家文化和旅遊部即時聯

繫，對接商討有關的事宜。（ｃｌ）

