【外圍經濟】索羅斯截至去年底止持有１０萬股銀門資本認沽期權

《經濟通通訊社１５日專訊》根據監管文件，截至去年１２月３１日，索羅斯基金管理公司

持有 １０萬股Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐ股票的認沽期權，市值為

１７４萬美元。

Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐ因為與ＦＴＸ和虛擬貨幣行業有密切關

係，現時受到愈來愈多的公眾關注。

分析指，雖然索羅斯的倉位很小，但這反映投資者不看好Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ。

Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ的股票自 ２０２２年初以來已下跌近９０％，今年至今已下跌１１％。

（ｒｃ）

