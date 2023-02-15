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15/02/2023 10:29

【外圍經濟】索羅斯截至去年底止持有１０萬股銀門資本認沽期權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》根據監管文件，截至去年１２月３１日，索羅斯基金管理公司
持有　１０萬股Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｃｏｒｐ股票的認沽期權，市值為
１７４萬美元。
　　Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｃｏｒｐ因為與ＦＴＸ和虛擬貨幣行業有密切關
係，現時受到愈來愈多的公眾關注。
　　分析指，雖然索羅斯的倉位很小，但這反映投資者不看好Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ。
Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ的股票自　２０２２年初以來已下跌近９０％，今年至今已下跌１１％。
（ｒｃ）

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