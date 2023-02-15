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15/02/2023 10:36

【外圍經濟】高盛行政總裁蘇德巍表示今年收緊招聘力度

　　《經濟通通訊社１５日專訊》高盛集團行政總裁蘇德巍表示，在開始高盛歷史上規模數一數
二的裁員行動之後，預計今年將收緊招聘力度，集團非常關注開支。
　　高盛上個月開始實施裁員約３２００人的計劃，佔該行員工總數的６﹒５％。此舉旨在應對
費用上升以及收入和利潤下降。
　　蘇德巍表示，在去年預測美國經濟可能走向衰退之後，最近幾個月以來，不同公司的行政總
裁看法已經有所改善，都認為美國經濟可以實現軟著陸。（ｒｃ）

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