【外圍經濟】高盛行政總裁蘇德巍表示今年收緊招聘力度

《經濟通通訊社１５日專訊》高盛集團行政總裁蘇德巍表示，在開始高盛歷史上規模數一數

二的裁員行動之後，預計今年將收緊招聘力度，集團非常關注開支。

高盛上個月開始實施裁員約３２００人的計劃，佔該行員工總數的６﹒５％。此舉旨在應對

費用上升以及收入和利潤下降。

蘇德巍表示，在去年預測美國經濟可能走向衰退之後，最近幾個月以來，不同公司的行政總

裁看法已經有所改善，都認為美國經濟可以實現軟著陸。（ｒｃ）

