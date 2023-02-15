【外圍經濟】福特因電池問題停產Ｆ－１５０電動農夫車

《經濟通通訊社１５日專訊》福特已暫時停止生產及付運Ｆ－１５０
Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ電動農夫車，原因是其電池存在不明問題。
福特證實，已停止在其位於美國密歇根州的工廠生產Ｆ－１５０，而工程師正在尋求解決方
案，以解決在車上發現的潛在問題。
自去年４月福特開始銷售Ｆ－１５０以來，需求一直強勁，令福特成為美國第二大電動車銷
售商，僅次於特斯拉。（ｒｃ）
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