【外圍經濟】阿根廷１月ＣＰＩ按年上漲９８﹒８％，達３０年新高

《經濟通通訊社１５日專訊》阿根廷１月的通脹年率超出預期，並觸及３０年新高。

阿根廷１月份全國消費者價格指數按年上漲９８﹒８％，高於經濟師的預期中值９８﹒６％

。根據該國政府今天發布的數據，物價較去年１２月上漲６％，為連續兩個月加速上升。

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