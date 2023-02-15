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15/02/2023 11:44

【外圍經濟】阿根廷１月ＣＰＩ按年上漲９８﹒８％，達３０年新高

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿根廷１月的通脹年率超出預期，並觸及３０年新高。
　　阿根廷１月份全國消費者價格指數按年上漲９８﹒８％，高於經濟師的預期中值９８﹒６％
。根據該國政府今天發布的數據，物價較去年１２月上漲６％，為連續兩個月加速上升。
（ｒｃ）

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