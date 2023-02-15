【外圍經濟】摩通第一季度收入料較去年同期減少

《經濟通通訊社１５日專訊》摩根大通財務總監Ｊｅｒｅｍｙ Ｂａｒｎｕｍ表示，摩根大
通今年第一季度的交易收入可能會比１年前減少。
他表示，２０２２年第一季度的業績非常強勁，如果可以複製去年的表現，大家將感到非常
興奮，但今年的核心情況可能會比去年糟。
２０２２年第一季度，摩根大通通過固定收益和股票交易賺取了８８億美元。（ｒｃ）
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