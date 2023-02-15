【外圍經濟】蘋果以支出紀錄是否良好評估客戶「先買後付」

《經濟通通訊社１５日專訊》擬通過「先買後付」服務進軍借貸金融業務的蘋果，將對交易
審批制定相關要求，其中的關鍵是評估客戶過去的交易支出紀錄是否良好。
蘋果去年宣布即將推出「先買後付」服務，不過目前仍在測試階段。服務將評估借款人的支
出歷史，甚至包括所用的蘋果設備，以及查看客戶是否已申請Ａｐｐｌｅ Ｃａｒｄ信用卡以及
與Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ帳戶關聯的其他卡。
蘋果公司的發言人對此不予置評。（ｒｃ）
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