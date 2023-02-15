  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2023 14:46

【外圍經濟】蘋果以支出紀錄是否良好評估客戶「先買後付」

　　《經濟通通訊社１５日專訊》擬通過「先買後付」服務進軍借貸金融業務的蘋果，將對交易
審批制定相關要求，其中的關鍵是評估客戶過去的交易支出紀錄是否良好。
　　蘋果去年宣布即將推出「先買後付」服務，不過目前仍在測試階段。服務將評估借款人的支
出歷史，甚至包括所用的蘋果設備，以及查看客戶是否已申請Ａｐｐｌｅ　Ｃａｒｄ信用卡以及
與Ａｐｐｌｅ　Ｐａｙ帳戶關聯的其他卡。
　　蘋果公司的發言人對此不予置評。（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/02/2023
幣市分析（2月份JPC必定再創高峰，比特幣繼續整盤等待方向！）
人氣文章FOCUS15/02/2023
【FOCUS】利率峰值再轉升　增聯儲犯錯成本
人氣文章財經熱話15/02/2023
華虹業績勝預期大行齊唱好　一度逆市飆半成比中芯更值博？
人氣文章香港要聞15/02/2023
【預算前瞻】澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券　提高煙草稅
人氣文章財經熱話15/02/2023
《午市前瞻》專家指恒指19600為防守關鍵 安踏待103吸納
人氣文章財經熱話15/02/2023
【部署策略】中電信現處整固期　吼實此水平為首級買入價！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金