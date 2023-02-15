【企業盈警】尚晉國際（２５２８）料去年盈轉虧最少３７００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》尚晉國際（０２５２８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於３７００萬元，２０２１年度純利利３１６０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因冠狀病毒疫情在大中華爆發，對於大中華零售市場產生不利影響所

致。該集團已提升管理及成本控制措施以盡量減少負面影響。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

