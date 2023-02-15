中國平安（０２３１８）１月保費收入１３９８億人幣，升２﹒４％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，１月原
保險合同保費收入約１３９７﹒６２億元（人民幣．下同），同比增長約２﹒４％。
該集團指，子公司中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１０２９億元，中國平安財產保
險原保險合同保費收入約３２０﹒８億元。（ｗｈ）
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