華潤置地（０１１０９）１月銷售額１６０億人幣，同比升５％

《經濟通通訊社１５日專訊》華潤置地（０１１０９）公布，１月總銷售金額約１６０﹒２
億元（人民幣．下同），總銷售建築面積約７１﹒５５萬平方米，分別按年增加４﹒９％及減少
３３﹒３％。
該集團指，１月權益銷售金額及權益銷售建築面積分別約１２０﹒６億元及約５３﹒２７萬
平方米，分別按年增加７﹒４％及減少３７﹒３％。此外，該集團指，１月物業實現租金收入約
２１﹒９億元，按年增長２７％。（ｗｈ）
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