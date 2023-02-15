華潤置地（０１１０９）１月銷售額１６０億人幣，同比升５％

《經濟通通訊社１５日專訊》華潤置地（０１１０９）公布，１月總銷售金額約１６０﹒２

億元（人民幣．下同），總銷售建築面積約７１﹒５５萬平方米，分別按年增加４﹒９％及減少

３３﹒３％。

該集團指，１月權益銷售金額及權益銷售建築面積分別約１２０﹒６億元及約５３﹒２７萬

平方米，分別按年增加７﹒４％及減少３７﹒３％。此外，該集團指，１月物業實現租金收入約

２１﹒９億元，按年增長２７％。（ｗｈ）

