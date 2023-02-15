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15/02/2023 07:51

【企業盈警】冠轈控股（０１８７２）料去年度稅前溢利跌５４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》冠轈控股（０１８７２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度除所得稅前溢利約５７０萬坡元，同比下降約５４％。
　　該集團指，溢利減少主因客戶需求減少導致收益減少。２０２１年度收益特別好，乃由於新
加坡疫情仍然受控而從ＣＯＶＩＤ－１９的不利影響中恢復，而去年度收益減少亦由於擁車證價
格上漲導致市場需求下降所致。（ｗｈ）

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