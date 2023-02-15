【北水炒Ｄ乜】淨流出３７﹒６７億元，買美團沽盈富

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指高開７１點，報２１２３５點。最高升
７３點報２１２３７點，最低跌８９點報２１０７４點。恒指收報２１１１３點，跌５０點或
０﹒２４％。
北水全日淨流出３７﹒６７億元，上日淨流入３１﹒８６億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰盛博藥（０２１３７）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）。
主板成交９７６﹒７１億元減少１２﹒９％。其中港股通成交３２７﹒９億元，佔總成交
３３﹒６％。
美團跌０﹒３４％報１４７﹒７元，北水淨買入１２﹒３億元；快手跌１﹒６６％報
６２﹒２元，北水淨買入３億元；騰盛博藥跌１２﹒２６％報８﹒７３元，北水淨買入５７００
萬元。
盈富基金跌０﹒４７％報２１﹒２４元，北水淨賣出３１億元；恒生中國企業跌０﹒２５％
報７１﹒７６元，北水淨賣出１８﹒９億元；騰訊控股跌２﹒０７％報３７８﹒６元，北水淨賣
出１２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） １２﹒２８
快手 （０１０２４） ３﹒０４
騰盛博藥 （０２１３７） ０﹒５７
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒３１
香港航天科技 （０１７２５） ０﹒１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －３０﹒９５
恒生中國企業 （０２８２８） －１８﹒９３
騰訊控股 （００７００） －１２﹒３３
藥明生物 （０２２６９） －２﹒４４
建設銀行 （００９３９） －１﹒２７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇