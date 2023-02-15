【北水炒Ｄ乜】淨流出３７﹒６７億元，買美團沽盈富

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指高開７１點，報２１２３５點。最高升

７３點報２１２３７點，最低跌８９點報２１０７４點。恒指收報２１１１３點，跌５０點或

０﹒２４％。

北水全日淨流出３７﹒６７億元，上日淨流入３１﹒８６億元。北水淨買入最多的個股依次

是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰盛博藥（０２１３７）；淨賣出最多的依次是

盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）。

主板成交９７６﹒７１億元減少１２﹒９％。其中港股通成交３２７﹒９億元，佔總成交

３３﹒６％。

美團跌０﹒３４％報１４７﹒７元，北水淨買入１２﹒３億元；快手跌１﹒６６％報

６２﹒２元，北水淨買入３億元；騰盛博藥跌１２﹒２６％報８﹒７３元，北水淨買入５７００

萬元。

盈富基金跌０﹒４７％報２１﹒２４元，北水淨賣出３１億元；恒生中國企業跌０﹒２５％

報７１﹒７６元，北水淨賣出１８﹒９億元；騰訊控股跌２﹒０７％報３７８﹒６元，北水淨賣

出１２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １２﹒２８

快手 （０１０２４） ３﹒０４

騰盛博藥 （０２１３７） ０﹒５７

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒３１

香港航天科技 （０１７２５） ０﹒１１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －３０﹒９５

恒生中國企業 （０２８２８） －１８﹒９３

騰訊控股 （００７００） －１２﹒３３

藥明生物 （０２２６９） －２﹒４４

建設銀行 （００９３９） －１﹒２７

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