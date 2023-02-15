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即市新聞

15/02/2023 19:14

《日入而息》嘉里逾１４億奪荃灣地；文言一心熱炒超煤體升近２倍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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嘉里（００６８３）逾１４億奪荃灣住宅地，符合市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）１月載客人數為疫情以來首次破百萬，貨運量按年增２８％　　　　　　　
超媒體（０００７２）將接入百度文心一言，打造人工智能產品和服務；汽車之家（０２５１８
）接入百度文心一言，打造買車等解決方案；華爾街見聞宣布接入文心一言，打造金融資訊ＡＩ
產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瑞浦蘭鈞最快上半年來港上市，擬籌資７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券，提高煙草稅；澳洲會計師公會料明年度錄盈餘，冀消費券
帶動消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示拓展支持民企第二支箭範圍，落實好金融１６條；推動人民幣衍生品市場穩健發展，支
持平台企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４９９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購２０３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３０１點報２０８１２，碧桂園孖寶及創科齊插逾５﹒５％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　ＭＬＦ超額平價續作，滬指收跌０﹒４％，地產股頹勢
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美ＣＰＩ高於預期，市場料聯儲最少加息兩次　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７２９╱３３，日圓最新報１３３﹒２７╱２８
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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數碼通（００３１５）新任行政總裁劉若虹女士履新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瑞浦蘭鈞最快上半年來港上市，擬籌資７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普表示領展（００８２３）供股及合作模式將支持其增長策略　　　　　　　　　　　　　　
超媒體（０００７２）將接入百度文心一言，打造人工智能產品和服務　　　　　　　　　　　
集度發布ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ數字宇宙體驗計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
縱橫遊（０８０６９）袁振寧稱有航空公司將增加台中高雄等航班　　　　　　　　　　　　　
愛奇藝將全面接入百度（０９８８８）「文心一言」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）１月載客人數為疫情以來首次破百萬，貨運量按年增２８％　　　　　　　
有線（０１０９７）交還收費電視牌純屬商業決定，按合約向綜合服務客戶退款　　　　　　　
順豐香港宣布推出全新「本地冷運配送服務」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）屯門ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ明上載樓書，料月內開售　　　　　　　　　　　
漢港控股（０１６６３）主席及股東汪林增持２９０﹒６萬普通股　　　　　　　　　　　　　
聯交所表示下周一五龍動力（３７８）上市地位將予取消　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所表示下周一起國投集團（１３８６）上市地位將取消　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所表示下周一起中盈集團（００７６６）上市地位將取消　　　　　　　　　　　　　　　
米技國際控股（１７１５）：建議改名為火山邑動國際控股有限公司　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）推出「ＲＭＢ　Ｏｎｅ」服務系列優惠　　　　　　　　　　　　　　
華爾街見聞宣布接入文心一言，打造金融資訊ＡＩ產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＢＣ科技（００８６３）夥裕承科金創建端到端數字資產金融服務生態系統　　　　　　　　　
傳微信下場做「外賣」，騰訊（００７００）回應：只是內測一種接口能力　　　　　　　　　
聯合醫務（００７２２）夥盈健醫療（０１４１９）合資組建綜合醫學影像及化驗中心；聯合醫
務表示盈健的診所網絡有利增加醫生轉介個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　北京建設（００９２５）簽訂３６個月８億元人民幣貸款融資　　　　　　　　
　　南航（０１０５５）１月客運運力投入按年升２５﹒４％　　　　　　　　　　
　　中煤能源（０１８９８）１月商品煤銷量按年跌３％至２４１３萬噸　　　　　
　　新華保險（０１３３６）１月保費收入３５１﹒８億元人民幣，按年跌１﹒９％
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　傳旭輝控股（００８８４）最快本月公布債務重組方案　　　　　
　　碧桂園（０２００７）山東合作項目糾紛已達成和解，資金已解凍
　　華夏幸福聯席總裁孟驚受查，或被捲入足壇反腐風暴　　　　　　
　　恒大地產被執行標的再增１９﹒６億，累計２４６億元　　　　　
　　中國秦發（００８６６）旗下公司已就採礦經營許可證續期　　　
　　汽車之家（０２５１８）接入百度文心一言，打造買車等解決方案
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平中經會發言：擴大內需、提升產業、防範風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指人行加大中期資金投放，本月ＬＰＲ續穩概率大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢表示五年來共起訴金融證券犯罪１８﹒５萬餘人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告指去年中國境內奢侈品市場銷售跌１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部徵求對日本貿易政策審議關注和評論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民生銀行調整６款代銷基金產品風險等級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊視頻用戶多設備登錄被封號，上海消保委介入詢問　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳市設今年ＧＤＰ增長目標６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４９９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購２０３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱願與伊方共同努力提升務實合作水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監管要求券商整改跨境業務，存量業務增量資金要合規　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示樓市政策需更精準，防樓價過快上漲及投機炒作　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州表示今年籌集保障性租賃住房不少於７﹒５萬套　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州表示穩房地產投資，優化經營性用地結構和出讓時序　　　　　　　　　　　　　　　　　
海南公積金管理局表示房貸資產證券化政策仍在調研階段　　　　　　　　　　　　　　　　　
江蘇、河南等七省超額完成去年隱性債務化解任務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國足協大地震，主席陳戌源涉嚴重違法被調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新華社表示逾５０家Ａ股公司面臨退市風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示拓展支持民企第二支箭範圍，落實好金融１６條；推動人民幣衍生品市場穩健發展，支
持平台企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原大灣區指數連跌３個月，上月跌１﹒０６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒４％，遭巴菲特大幅減持台積電急挫３％
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　新加坡駐美大使表示美國拒開放市場，令亞太國家失望
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　市場預料供應減少，咖啡期貨價格漲　　　　　　　　
　　摩通第一季度收入料較去年同期減少　　　　　　　　
　　福特因電池問題停產Ｆ－１５０電動農夫車　　　　　
　　索羅斯截至去年底止持有１０萬股銀門資本認沽期權　
　　美國財長耶倫重申，國會必須無條件提高債務上限　　
　　美阿拉斯加州參議員反對政府對８０億美元項目設限　
　　蘋果以支出紀錄是否良好評估客戶「先買後付」　　　
　　阿根廷１月ＣＰＩ按年上漲９８﹒８％，達３０年新高
　　馬斯克表示將在年底為推特物色新任行政總裁　　　　
　　高盛行政總裁蘇德巍表示今年收緊招聘力度　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　外交部表示中方將對有關美國實體採取反制措施　　　　
　　美將６家中國實體列出口管制，中國商務部：堅決反對　
　　英國政界強烈反對後，據報新疆主席取消訪英行程　　　
　　中國公布對美加徵關稅商品第十次排除延期清單　　　　
　　中國半導體協會表示美日荷限制出口將造成難以估量傷害
　　日本稱已告知中國絕不接受偵察氣球侵犯領空　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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孫玉菡稱高才通已批出７７００宗申請，半數在３０歲以下　　　　　　　　　　　　　　　　
張國鈞與多名局長出席前廳交流會，講述中東之行啟示等　　　　　　　　　　　　　　　　　
林世雄稱續辦機場招聘活動，維修物流等工種積極考慮輸入外勞　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱增博彩稅涉多種考慮，無計劃增發賭牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛爾蘭停「黃金簽證」項目，中國申請者佔絕大多數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通訊局理解有線收費電視服務終止後有解僱計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張國鈞稱全速推進２３條立法，冀今年有實質進展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥美娟明日訪問新加坡，探討兩地青年交流機會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾國衞稱向全世界說好香港故事是港府首要工作之一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局表示今年１月有５０萬旅客訪港，按月增逾兩倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局已中止涉貪案前員工的僱用合約，強調工程質量無受影響　　　　　　　　　　　　　　
金管局表第四季信用卡應收帳款總額按季升１２﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香園圍停車場周五起須預約，時租加至１５元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機場三跑貪污案廉署再起訴多８人，涉及逾２億元訂單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道表示已收到不少企業就港股１８Ｃ上市的查詢　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１１億元，外資結束兩日淨流入；滬股通全日流出１１億元，外資淨流出１９
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記協關注有線終止收費電視服務對業界影響，促盡可能避免裁員　　　　　　　　　　　　　　
美國基金ＶａｎＥｃｋ據報要求暫停申請於中國設立公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報工銀亞洲以高達２﹒５％現金回贈搶按揭客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報香港確定其首批代幣化綠債發行最終價格指引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指港人為伴侶慶祝生日預算２０００元，最想收電子產品禮物　　　　　　　　　　　　　
澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券，提高煙草稅；澳洲會計師公會料明年度錄盈餘，冀消費券
帶動消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐田汽車名譽會長豐田章一郎離世，享壽９７歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　中國駐韓大使館表示１８日起恢復簽發南韓公民赴華簽證
　　中疾控表示兩個月在院死亡病例超８萬，陽性呈下降趨勢
　　國家移民局恢復簽發南韓公民來華簽證，恢復過境免簽　
　　盧寵茂稱約２８００名公立普通科門診病人出現長新冠　
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　　　（ｚｚ）

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