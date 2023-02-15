《日入而息》嘉里逾１４億奪荃灣地；文言一心熱炒超煤體升近２倍

《今天重點》

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嘉里（００６８３）逾１４億奪荃灣住宅地，符合市場預期

國泰（００２９３）１月載客人數為疫情以來首次破百萬，貨運量按年增２８％

超媒體（０００７２）將接入百度文心一言，打造人工智能產品和服務；汽車之家（０２５１８

）接入百度文心一言，打造買車等解決方案；華爾街見聞宣布接入文心一言，打造金融資訊ＡＩ

產品

傳瑞浦蘭鈞最快上半年來港上市，擬籌資７８億元

澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券，提高煙草稅；澳洲會計師公會料明年度錄盈餘，冀消費券

帶動消費

人行表示拓展支持民企第二支箭範圍，落實好金融１６條；推動人民幣衍生品市場穩健發展，支

持平台企業

４９９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購２０３０億

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《即日市況》

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恒指低收３０１點報２０８１２，碧桂園孖寶及創科齊插逾５﹒５％

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《深滬股市》

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ＭＬＦ超額平價續作，滬指收跌０﹒４％，地產股頹勢

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《美元匯價》

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美ＣＰＩ高於預期，市場料聯儲最少加息兩次

歐元最新報１﹒０７２９╱３３，日圓最新報１３３﹒２７╱２８

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《公司資訊》

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數碼通（００３１５）新任行政總裁劉若虹女士履新

傳瑞浦蘭鈞最快上半年來港上市，擬籌資７８億元

標普表示領展（００８２３）供股及合作模式將支持其增長策略

超媒體（０００７２）將接入百度文心一言，打造人工智能產品和服務

集度發布ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ數字宇宙體驗計劃

縱橫遊（０８０６９）袁振寧稱有航空公司將增加台中高雄等航班

愛奇藝將全面接入百度（０９８８８）「文心一言」

國泰（００２９３）１月載客人數為疫情以來首次破百萬，貨運量按年增２８％

有線（０１０９７）交還收費電視牌純屬商業決定，按合約向綜合服務客戶退款

順豐香港宣布推出全新「本地冷運配送服務」

新地（０００１６）屯門ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ明上載樓書，料月內開售

漢港控股（０１６６３）主席及股東汪林增持２９０﹒６萬普通股

聯交所表示下周一五龍動力（３７８）上市地位將予取消

聯交所表示下周一起國投集團（１３８６）上市地位將取消

聯交所表示下周一起中盈集團（００７６６）上市地位將取消

米技國際控股（１７１５）：建議改名為火山邑動國際控股有限公司

中銀香港（０２３８８）推出「ＲＭＢ Ｏｎｅ」服務系列優惠

華爾街見聞宣布接入文心一言，打造金融資訊ＡＩ產品

ＢＣ科技（００８６３）夥裕承科金創建端到端數字資產金融服務生態系統

傳微信下場做「外賣」，騰訊（００７００）回應：只是內測一種接口能力

聯合醫務（００７２２）夥盈健醫療（０１４１９）合資組建綜合醫學影像及化驗中心；聯合醫

務表示盈健的診所網絡有利增加醫生轉介個案

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《國企紅籌》

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北京建設（００９２５）簽訂３６個月８億元人民幣貸款融資

南航（０１０５５）１月客運運力投入按年升２５﹒４％

中煤能源（０１８９８）１月商品煤銷量按年跌３％至２４１３萬噸

新華保險（０１３３６）１月保費收入３５１﹒８億元人民幣，按年跌１﹒９％

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《神州民企》

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傳旭輝控股（００８８４）最快本月公布債務重組方案

碧桂園（０２００７）山東合作項目糾紛已達成和解，資金已解凍

華夏幸福聯席總裁孟驚受查，或被捲入足壇反腐風暴

恒大地產被執行標的再增１９﹒６億，累計２４６億元

中國秦發（００８６６）旗下公司已就採礦經營許可證續期

汽車之家（０２５１８）接入百度文心一言，打造買車等解決方案

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《中國要聞》

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習近平中經會發言：擴大內需、提升產業、防範風險

分析指人行加大中期資金投放，本月ＬＰＲ續穩概率大

最高檢表示五年來共起訴金融證券犯罪１８﹒５萬餘人

報告指去年中國境內奢侈品市場銷售跌１５％

商務部徵求對日本貿易政策審議關注和評論

民生銀行調整６款代銷基金產品風險等級

騰訊視頻用戶多設備登錄被封號，上海消保委介入詢問

深圳市設今年ＧＤＰ增長目標６％

４９９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購２０３０億

李克強稱願與伊方共同努力提升務實合作水平

監管要求券商整改跨境業務，存量業務增量資金要合規

官媒表示樓市政策需更精準，防樓價過快上漲及投機炒作

廣州表示今年籌集保障性租賃住房不少於７﹒５萬套

杭州表示穩房地產投資，優化經營性用地結構和出讓時序

海南公積金管理局表示房貸資產證券化政策仍在調研階段

江蘇、河南等七省超額完成去年隱性債務化解任務

中國足協大地震，主席陳戌源涉嚴重違法被調查

新華社表示逾５０家Ａ股公司面臨退市風險

人行表示拓展支持民企第二支箭範圍，落實好金融１６條；推動人民幣衍生品市場穩健發展，支

持平台企業

中原大灣區指數連跌３個月，上月跌１﹒０６％

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒４％，遭巴菲特大幅減持台積電急挫３％

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《國際要聞》

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新加坡駐美大使表示美國拒開放市場，令亞太國家失望

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《外圍經濟》

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市場預料供應減少，咖啡期貨價格漲

摩通第一季度收入料較去年同期減少

福特因電池問題停產Ｆ－１５０電動農夫車

索羅斯截至去年底止持有１０萬股銀門資本認沽期權

美國財長耶倫重申，國會必須無條件提高債務上限

美阿拉斯加州參議員反對政府對８０億美元項目設限

蘋果以支出紀錄是否良好評估客戶「先買後付」

阿根廷１月ＣＰＩ按年上漲９８﹒８％，達３０年新高

馬斯克表示將在年底為推特物色新任行政總裁

高盛行政總裁蘇德巍表示今年收緊招聘力度

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《大國博弈》

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外交部表示中方將對有關美國實體採取反制措施

美將６家中國實體列出口管制，中國商務部：堅決反對

英國政界強烈反對後，據報新疆主席取消訪英行程

中國公布對美加徵關稅商品第十次排除延期清單

中國半導體協會表示美日荷限制出口將造成難以估量傷害

日本稱已告知中國絕不接受偵察氣球侵犯領空

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《其他消息》

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孫玉菡稱高才通已批出７７００宗申請，半數在３０歲以下

張國鈞與多名局長出席前廳交流會，講述中東之行啟示等

林世雄稱續辦機場招聘活動，維修物流等工種積極考慮輸入外勞

許正宇稱增博彩稅涉多種考慮，無計劃增發賭牌

愛爾蘭停「黃金簽證」項目，中國申請者佔絕大多數

通訊局理解有線收費電視服務終止後有解僱計劃

張國鈞稱全速推進２３條立法，冀今年有實質進展

麥美娟明日訪問新加坡，探討兩地青年交流機會

曾國衞稱向全世界說好香港故事是港府首要工作之一

旅發局表示今年１月有５０萬旅客訪港，按月增逾兩倍

機管局已中止涉貪案前員工的僱用合約，強調工程質量無受影響

金管局表第四季信用卡應收帳款總額按季升１２﹒１％

香園圍停車場周五起須預約，時租加至１５元

機場三跑貪污案廉署再起訴多８人，涉及逾２億元訂單

羅兵咸永道表示已收到不少企業就港股１８Ｃ上市的查詢

深股通額度全日用１１億元，外資結束兩日淨流入；滬股通全日流出１１億元，外資淨流出１９

億元

記協關注有線終止收費電視服務對業界影響，促盡可能避免裁員

美國基金ＶａｎＥｃｋ據報要求暫停申請於中國設立公司

據報工銀亞洲以高達２﹒５％現金回贈搶按揭客

據報香港確定其首批代幣化綠債發行最終價格指引

調查指港人為伴侶慶祝生日預算２０００元，最想收電子產品禮物

澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券，提高煙草稅；澳洲會計師公會料明年度錄盈餘，冀消費券

帶動消費

豐田汽車名譽會長豐田章一郎離世，享壽９７歲

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《新冠感染》

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中國駐韓大使館表示１８日起恢復簽發南韓公民赴華簽證

中疾控表示兩個月在院死亡病例超８萬，陽性呈下降趨勢

國家移民局恢復簽發南韓公民來華簽證，恢復過境免簽

盧寵茂稱約２８００名公立普通科門診病人出現長新冠

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