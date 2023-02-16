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即市新聞

16/02/2023 07:46

《日出而作》美國１月零售銷售強勁，美股先跌後升，納指漲近１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３４１２８﹒０５　升　　３８﹒７８　０﹒１１％
　　標普５００　　　　４１４７﹒６０　升　　１１﹒４７　０﹒２８％
　　納斯達克　　　　１２０７０﹒５９　升　１１０﹒４５　０﹒９２％
　　倫敦富時１００　　７９９７﹒８３　升　　４３﹒９８　０﹒５５％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５５０６﹒３４　升　１２５﹒７８　０﹒８２％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７３００﹒８６　升　　８７﹒０５　１﹒２１％
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　　＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３３﹒９３５３，歐元兌美元１﹒０６９０
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　敏捷（００１８６）旗下Ｅｍｅｒｓｏｎ九個月虧損收窄至１４７萬美元
　　世大控股（０８００３）首三季虧損擴至３０９７萬元，不派息　　　　
　　大地教育（０８４１７）首三季虧損擴至１０４０萬元，不派息　　　　
　　萬星控股（０８０９３）中期虧損降至１４２０萬元，不派息　　　　　
　　倍搏集團（０８３３１）中期純利跌５１％至４５１萬人幣，不派息　　
　　亦辰集團（０８３６５）首季虧損擴至１５２１萬元，不派息　　　　　
　　東方滙財證券（０８００１）中期純利升７％至１９２６萬元，不派息　
　　環球友飲智能（０８４９６）中期盈轉虧５４萬坡元，不派息　　　　　
　　亞洲速運（０８６２０）首三季虧損擴至１１３０萬元，不派息　　　　
　　佰悅集團（０８５４５）首三季虧轉盈４００萬元，不派息　　　　　　
　　創天傳承（０８１９５）首三季純利升３％至３１１６萬元，不派息　　
　　倩碧控股（０８３６７）首三季盈轉虧２３７３萬元，不派息　　　　　
　　民信國際控股（０８４５６）首三季虧損降至６３６萬元，不派息　　　
　　國藥科技股份（０８１５６）中期虧轉盈１５４１萬元，不派息　　　　
　　卓悅控股（００６５３）４４７０萬元售康健股份，料虧損１９２０萬元
　　亮晴控股（０８６０３）首三季純利跌８３％至２０９萬元，不派息　　
　　彌明生活（０８４７３）首三季純利升２１％至１９３０萬元，不派息　
　　照現生態國際控股（０８２４５）首三季虧轉盈２３４萬元，不派息　　
　　浩柏國際（０８４３１）首三季虧損降至５４４萬元，不派息　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　騰盛博藥（０２１３７）稱研發抗乙肝藥物聯合療法耐受性良好　　　　　
　　中國平安（０２３１８）１月保費收入１３９８億人幣，升２﹒４％　　　
　　華潤置地（０１１０９）１月銷售額１６０億人幣，同比升５％　　　　　
　　貓眼娛樂（０１８９６）獲騰訊（００７００）流量支持服務，訂營銷框架
　　鄭州銀行（０６１９６）斥３﹒５億人幣增持中牟鄭銀，改革村鎮銀行　　
　　梁志天設計（０２２６２）委創辦人梁志天任執董，裘慧芬辭執董　　　　
　　北大荒（０００３９）遭高院判付４３９萬元損害賠償，兼要求承擔訟費　
　　重慶銀行（０１９６３）非執董鍾弦辭任，周一起生效　　　　　　　　　
　　五龍動力（００３７８）無意覆核除牌決定，上市地位下周一被取消　　　
　　英恒科技（０１７６０）獲銀團貸款最高６０００萬美元　　　　　　　　
　　漢港控股（０１６６３）主席汪林冰４０萬元增持３２５萬股　　　　　　
　　國富創新（００２９０）９９８萬元購華科（０１１４０）０﹒３％股權　
　　青建國際（０１２４０）獲兩建築工程合約，總額５﹒４億元　　　　　　
　　恒發光學（０１１３４）租深圳物業供生產，租金１５９０萬人幣　　　　
　　嘉泓物流（０２１３０）控股股東劉石佑調任執董，昨起生效　　　　　　
　　天成控股（０２１１０）委安徽全維物聯網總經理杜敏任非執董　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國人民保險（０１３３９）１月保費收入跌３％　　　
　　中國同輻（０１７６３）與紐瑞特戰略合作放射性藥物　
　　復宏漢霖（０２６９６）醫兩癌藥物許可申請獲美受理　
　　昊海生科（０６８２６）８３９０萬元回購２８６萬Ｈ股
　　第一拖拉機（０００３８）３﹒８億人幣投資３項目　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　綠葉製藥（０２１８６）折讓逾８％配股，集資約８億元
　　億達中國（０３６３９）１月銷售額同比跌３０％　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平晤萊希支持伊朗抗霸凌，落實兩國全面合作計劃
　　１月末上海人民幣存款餘額１８萬億按年增１２﹒４％
　　上海迪士尼度假區與三星電子達成推廣合作　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　ＣＰＩ超預期，美國通脹壓力未緩，道指跌逾１５５點
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　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　布蘭納德入主白宮國家經濟委員會，聯儲局更趨鷹派
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　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　白宮稱三個被擊落飛行物無跡象與中國有關
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　金管局紐約時段
　　承接近１４９億
　　港元沽盤，連續
　　兩日入市　　　
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