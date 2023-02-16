《日出而作》美國１月零售銷售強勁，美股先跌後升，納指漲近１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３４１２８﹒０５ 升 ３８﹒７８ ０﹒１１％

標普５００ ４１４７﹒６０ 升 １１﹒４７ ０﹒２８％

納斯達克 １２０７０﹒５９ 升 １１０﹒４５ ０﹒９２％

倫敦富時１００ ７９９７﹒８３ 升 ４３﹒９８ ０﹒５５％

法蘭克福ＤＡＸ １５５０６﹒３４ 升 １２５﹒７８ ０﹒８２％

巴黎ＣＡＣ４０ ７３００﹒８６ 升 ８７﹒０５ １﹒２１％

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＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３３﹒９３５３，歐元兌美元１﹒０６９０



《公司業績》

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敏捷（００１８６）旗下Ｅｍｅｒｓｏｎ九個月虧損收窄至１４７萬美元

世大控股（０８００３）首三季虧損擴至３０９７萬元，不派息

大地教育（０８４１７）首三季虧損擴至１０４０萬元，不派息

萬星控股（０８０９３）中期虧損降至１４２０萬元，不派息

倍搏集團（０８３３１）中期純利跌５１％至４５１萬人幣，不派息

亦辰集團（０８３６５）首季虧損擴至１５２１萬元，不派息

東方滙財證券（０８００１）中期純利升７％至１９２６萬元，不派息

環球友飲智能（０８４９６）中期盈轉虧５４萬坡元，不派息

亞洲速運（０８６２０）首三季虧損擴至１１３０萬元，不派息

佰悅集團（０８５４５）首三季虧轉盈４００萬元，不派息

創天傳承（０８１９５）首三季純利升３％至３１１６萬元，不派息

倩碧控股（０８３６７）首三季盈轉虧２３７３萬元，不派息

民信國際控股（０８４５６）首三季虧損降至６３６萬元，不派息

國藥科技股份（０８１５６）中期虧轉盈１５４１萬元，不派息

卓悅控股（００６５３）４４７０萬元售康健股份，料虧損１９２０萬元

亮晴控股（０８６０３）首三季純利跌８３％至２０９萬元，不派息

彌明生活（０８４７３）首三季純利升２１％至１９３０萬元，不派息

照現生態國際控股（０８２４５）首三季虧轉盈２３４萬元，不派息

浩柏國際（０８４３１）首三季虧損降至５４４萬元，不派息

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《公司資訊》

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騰盛博藥（０２１３７）稱研發抗乙肝藥物聯合療法耐受性良好

中國平安（０２３１８）１月保費收入１３９８億人幣，升２﹒４％

華潤置地（０１１０９）１月銷售額１６０億人幣，同比升５％

貓眼娛樂（０１８９６）獲騰訊（００７００）流量支持服務，訂營銷框架

鄭州銀行（０６１９６）斥３﹒５億人幣增持中牟鄭銀，改革村鎮銀行

梁志天設計（０２２６２）委創辦人梁志天任執董，裘慧芬辭執董

北大荒（０００３９）遭高院判付４３９萬元損害賠償，兼要求承擔訟費

重慶銀行（０１９６３）非執董鍾弦辭任，周一起生效

五龍動力（００３７８）無意覆核除牌決定，上市地位下周一被取消

英恒科技（０１７６０）獲銀團貸款最高６０００萬美元

漢港控股（０１６６３）主席汪林冰４０萬元增持３２５萬股

國富創新（００２９０）９９８萬元購華科（０１１４０）０﹒３％股權

青建國際（０１２４０）獲兩建築工程合約，總額５﹒４億元

恒發光學（０１１３４）租深圳物業供生產，租金１５９０萬人幣

嘉泓物流（０２１３０）控股股東劉石佑調任執董，昨起生效

天成控股（０２１１０）委安徽全維物聯網總經理杜敏任非執董

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《國企紅籌》

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中國人民保險（０１３３９）１月保費收入跌３％

中國同輻（０１７６３）與紐瑞特戰略合作放射性藥物

復宏漢霖（０２６９６）醫兩癌藥物許可申請獲美受理

昊海生科（０６８２６）８３９０萬元回購２８６萬Ｈ股

第一拖拉機（０００３８）３﹒８億人幣投資３項目

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《神州民企》

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綠葉製藥（０２１８６）折讓逾８％配股，集資約８億元

億達中國（０３６３９）１月銷售額同比跌３０％

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《中國要聞》

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習近平晤萊希支持伊朗抗霸凌，落實兩國全面合作計劃

１月末上海人民幣存款餘額１８萬億按年增１２﹒４％

上海迪士尼度假區與三星電子達成推廣合作

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《國金頭條》

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ＣＰＩ超預期，美國通脹壓力未緩，道指跌逾１５５點

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《外圍經濟》

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布蘭納德入主白宮國家經濟委員會，聯儲局更趨鷹派

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《大國博弈》

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白宮稱三個被擊落飛行物無跡象與中國有關

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《其他消息》

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金管局紐約時段

承接近１４９億

港元沽盤，連續

兩日入市

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