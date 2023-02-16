《日出而作》美國１月零售銷售強勁，美股先跌後升，納指漲近１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３４１２８﹒０５ 升 ３８﹒７８ ０﹒１１％
標普５００ ４１４７﹒６０ 升 １１﹒４７ ０﹒２８％
納斯達克 １２０７０﹒５９ 升 １１０﹒４５ ０﹒９２％
倫敦富時１００ ７９９７﹒８３ 升 ４３﹒９８ ０﹒５５％
法蘭克福ＤＡＸ １５５０６﹒３４ 升 １２５﹒７８ ０﹒８２％
巴黎ＣＡＣ４０ ７３００﹒８６ 升 ８７﹒０５ １﹒２１％
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＊香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１３３﹒９３５３，歐元兌美元１﹒０６９０
《公司業績》
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敏捷（００１８６）旗下Ｅｍｅｒｓｏｎ九個月虧損收窄至１４７萬美元
世大控股（０８００３）首三季虧損擴至３０９７萬元，不派息
大地教育（０８４１７）首三季虧損擴至１０４０萬元，不派息
萬星控股（０８０９３）中期虧損降至１４２０萬元，不派息
倍搏集團（０８３３１）中期純利跌５１％至４５１萬人幣，不派息
亦辰集團（０８３６５）首季虧損擴至１５２１萬元，不派息
東方滙財證券（０８００１）中期純利升７％至１９２６萬元，不派息
環球友飲智能（０８４９６）中期盈轉虧５４萬坡元，不派息
亞洲速運（０８６２０）首三季虧損擴至１１３０萬元，不派息
佰悅集團（０８５４５）首三季虧轉盈４００萬元，不派息
創天傳承（０８１９５）首三季純利升３％至３１１６萬元，不派息
倩碧控股（０８３６７）首三季盈轉虧２３７３萬元，不派息
民信國際控股（０８４５６）首三季虧損降至６３６萬元，不派息
國藥科技股份（０８１５６）中期虧轉盈１５４１萬元，不派息
卓悅控股（００６５３）４４７０萬元售康健股份，料虧損１９２０萬元
亮晴控股（０８６０３）首三季純利跌８３％至２０９萬元，不派息
彌明生活（０８４７３）首三季純利升２１％至１９３０萬元，不派息
照現生態國際控股（０８２４５）首三季虧轉盈２３４萬元，不派息
浩柏國際（０８４３１）首三季虧損降至５４４萬元，不派息
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《公司資訊》
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騰盛博藥（０２１３７）稱研發抗乙肝藥物聯合療法耐受性良好
中國平安（０２３１８）１月保費收入１３９８億人幣，升２﹒４％
華潤置地（０１１０９）１月銷售額１６０億人幣，同比升５％
貓眼娛樂（０１８９６）獲騰訊（００７００）流量支持服務，訂營銷框架
鄭州銀行（０６１９６）斥３﹒５億人幣增持中牟鄭銀，改革村鎮銀行
梁志天設計（０２２６２）委創辦人梁志天任執董，裘慧芬辭執董
北大荒（０００３９）遭高院判付４３９萬元損害賠償，兼要求承擔訟費
重慶銀行（０１９６３）非執董鍾弦辭任，周一起生效
五龍動力（００３７８）無意覆核除牌決定，上市地位下周一被取消
英恒科技（０１７６０）獲銀團貸款最高６０００萬美元
漢港控股（０１６６３）主席汪林冰４０萬元增持３２５萬股
國富創新（００２９０）９９８萬元購華科（０１１４０）０﹒３％股權
青建國際（０１２４０）獲兩建築工程合約，總額５﹒４億元
恒發光學（０１１３４）租深圳物業供生產，租金１５９０萬人幣
嘉泓物流（０２１３０）控股股東劉石佑調任執董，昨起生效
天成控股（０２１１０）委安徽全維物聯網總經理杜敏任非執董
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《國企紅籌》
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中國人民保險（０１３３９）１月保費收入跌３％
中國同輻（０１７６３）與紐瑞特戰略合作放射性藥物
復宏漢霖（０２６９６）醫兩癌藥物許可申請獲美受理
昊海生科（０６８２６）８３９０萬元回購２８６萬Ｈ股
第一拖拉機（０００３８）３﹒８億人幣投資３項目
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《神州民企》
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綠葉製藥（０２１８６）折讓逾８％配股，集資約８億元
億達中國（０３６３９）１月銷售額同比跌３０％
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《中國要聞》
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習近平晤萊希支持伊朗抗霸凌，落實兩國全面合作計劃
１月末上海人民幣存款餘額１８萬億按年增１２﹒４％
上海迪士尼度假區與三星電子達成推廣合作
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《國金頭條》
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ＣＰＩ超預期，美國通脹壓力未緩，道指跌逾１５５點
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《外圍經濟》
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布蘭納德入主白宮國家經濟委員會，聯儲局更趨鷹派
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《大國博弈》
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白宮稱三個被擊落飛行物無跡象與中國有關
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《其他消息》
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金管局紐約時段
承接近１４９億
港元沽盤，連續
兩日入市
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