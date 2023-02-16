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16/02/2023 07:50

《國金頭條》零售銷售遠勝預期，通脹壓力增加，美股先跌後升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部公布，１月份整體零售銷售按月增長３％，除扭轉
去年１２月的下跌１﹒１％之外，增幅更遠超市場預期的１﹒８％，而扣除汽油及汽車的核心零
售銷售亦按月增加２﹒６％，整體及核心零售銷售皆為２０２１年３月以來最大升幅。
　　強勁的零售銷售數據，重燃投資者對聯儲局將會延長加息時間的預期，美股開市初段，三大
指數齊齊下跌，道指一度跌逾２００點；標普５００指數跌２７點，納斯達克綜合指數亦下跌
６５點，惟其後市場認為美國可以維持強勁經濟增長，三大美股指數逐步收復失地，轉跌為升。
道指收報３４１２８﹒０５點，升３８﹒７８點或０﹒１１％；標普５００收報４１４７﹒６點
，升１１﹒４７點或０﹒２８％；納指收報１２０７０﹒５９點，升１１０﹒４５點或
０﹒９２％。
　
＊英鎊澳元跌逾１％表現最差＊
　　　　
　　通脹壓力上升，美元匯價上升，美匯指數一度突破１０４，為今年１月９日以來最高，美元
指數收報報１０３﹒８４，升０﹒５７％。英國公布最新通脹率由去１２月的１０﹒５％，降至
１月份的１０﹒１％，市場理解為英倫銀行加息的迫切性降低，令英鎊匯價受壓，兌美元由
１﹒２１３９急跌至１﹒２０８３，惟其後仍反覆下跌，紐約市收報１﹒２０３２，跌
１﹒１７％。其他貨幣方面，歐元兌美元收報１﹒０６８８，跌０﹒４３％；美元兌日圓收報
１３４﹒１２，升０﹒７７３９％；澳元兌美元收報０﹒６９０４，跌１﹒１７８％；紐元兌美
元收報０﹒６２８１，微跌０﹒０２％；美元兌加元收報１﹒３３９２，升０﹒４２％。
　
＊金價失守１８５０心理關口＊
　
　　貴金屬價格同樣受壓，美國１月份通脹按月僅跌０﹒１個百分點已令金價受壓，英國通脹放
緩令金價自１８４４美元急至１８３５美元，而美國１月零售銷售強勁，對金價構成二次打擊，
曾試穿１８３２美元。４月期金跌逾２０或　１﹒１％，收報每盎司１８４５﹒３美元，為１月
５日以來最低。３月期銀跌３０美仙或　１﹒４％，收報每盎司２１﹒５７美元。
　　另外，國際能源署（ＩＥＡ）調高今年石油需求預測至紀錄新高，同時調高供應預測。油價
則略為反彈，紐油近日在每桶７７﹒５美元見支持。最終３月紐約期油跌４７美仙或０﹒６％，
收報每桶７８﹒５９美元；４月布蘭特期油跌２０美仙或０﹒２％，收報每桶８５﹒３８美元。
（ｐｃ）

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