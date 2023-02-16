《國金頭條》零售銷售遠勝預期，通脹壓力增加，美股先跌後升

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部公布，１月份整體零售銷售按月增長３％，除扭轉

去年１２月的下跌１﹒１％之外，增幅更遠超市場預期的１﹒８％，而扣除汽油及汽車的核心零

售銷售亦按月增加２﹒６％，整體及核心零售銷售皆為２０２１年３月以來最大升幅。

強勁的零售銷售數據，重燃投資者對聯儲局將會延長加息時間的預期，美股開市初段，三大

指數齊齊下跌，道指一度跌逾２００點；標普５００指數跌２７點，納斯達克綜合指數亦下跌

６５點，惟其後市場認為美國可以維持強勁經濟增長，三大美股指數逐步收復失地，轉跌為升。

道指收報３４１２８﹒０５點，升３８﹒７８點或０﹒１１％；標普５００收報４１４７﹒６點

，升１１﹒４７點或０﹒２８％；納指收報１２０７０﹒５９點，升１１０﹒４５點或

０﹒９２％。



＊英鎊澳元跌逾１％表現最差＊



通脹壓力上升，美元匯價上升，美匯指數一度突破１０４，為今年１月９日以來最高，美元

指數收報報１０３﹒８４，升０﹒５７％。英國公布最新通脹率由去１２月的１０﹒５％，降至

１月份的１０﹒１％，市場理解為英倫銀行加息的迫切性降低，令英鎊匯價受壓，兌美元由

１﹒２１３９急跌至１﹒２０８３，惟其後仍反覆下跌，紐約市收報１﹒２０３２，跌

１﹒１７％。其他貨幣方面，歐元兌美元收報１﹒０６８８，跌０﹒４３％；美元兌日圓收報

１３４﹒１２，升０﹒７７３９％；澳元兌美元收報０﹒６９０４，跌１﹒１７８％；紐元兌美

元收報０﹒６２８１，微跌０﹒０２％；美元兌加元收報１﹒３３９２，升０﹒４２％。



＊金價失守１８５０心理關口＊



貴金屬價格同樣受壓，美國１月份通脹按月僅跌０﹒１個百分點已令金價受壓，英國通脹放

緩令金價自１８４４美元急至１８３５美元，而美國１月零售銷售強勁，對金價構成二次打擊，

曾試穿１８３２美元。４月期金跌逾２０或 １﹒１％，收報每盎司１８４５﹒３美元，為１月

５日以來最低。３月期銀跌３０美仙或 １﹒４％，收報每盎司２１﹒５７美元。

另外，國際能源署（ＩＥＡ）調高今年石油需求預測至紀錄新高，同時調高供應預測。油價

則略為反彈，紐油近日在每桶７７﹒５美元見支持。最終３月紐約期油跌４７美仙或０﹒６％，

收報每桶７８﹒５９美元；４月布蘭特期油跌２０美仙或０﹒２％，收報每桶８５﹒３８美元。

（ｐｃ）

