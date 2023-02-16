《缸邊隨筆－石鏡泉》巴菲特沽台積電

《缸邊隨筆》前晚（１４日）美股市場的意外炸彈是巴菲特沽售了台積電。



巴菲特的投資格言之一是：如果你不打算持股１０年，則你一分鐘也不應持有該股。



巴菲特買入中石油（００８５７） 、比亞迪（０１２１１） 都是持之１０年後才賣出，

獲利逾１０倍。但在２０２２年第三季才買入的台積電，在第四季就沽出了，巴菲特約於

６８﹒５美元，買入台積電ＤＡＲ，在約７４﹒５美元沽出，只有８﹒７％的蠅頭小利而已！



再者，巴菲特在第四季沽出台積電就賺少了自２０２３年１月起以來至今的逾３０％升幅，

是否甩鬚？這難怪巴菲特是擅長揸，不擅短炒。但短到只持股一個季度，一定有其原因。



２０２２年第三季度，巴菲特買入台積電時，市場上稱譽者眾，紛道唔上車就笨。



除了巴菲特，Ｔｉｇｅｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＬＣ也買入了台積電

，他們的行動可能暗示，在經歷了需求放緩和中美緊張局勢的動盪時期之後，芯片行業正在重現

價值。愈來愈多華爾街銀行重申對台積電的看漲觀點。摩根士丹利分析師表示，該股已達到「良

好切入點」。



ＬＷ利達基金經理黃耀宗表示，若超越當前的半導體下行周期，憑藉其卓越的技術領先地位

，台積電從長遠來看是上佳的價值投資對象；隨著物聯網、可再生能源和汽車需求的快速成長，

巴菲特可能正在投資於下一個１０年的成長引擎。



為甚麼巴菲特會買台積電？



巴郡（巴菲特主理的基金）的合夥股東表示：巴郡相信世界離不開台積電生產的產品，他認

為這是巴郡買入台積電的理由。並且，只有少數公司能夠積累資本，來提供半導體。而半導體對

人們的生活愈來愈重要。



熟悉巴菲特的投資者都知道，巴菲特投資的科技股，都與消費相關。而巴菲特的最大持倉股

蘋果，是台積電最重要的大客戶之一。



可以說，巴菲特算是投資了個比較熟悉的公司。那為甚麼巴菲特會在通脹時期選擇買入台積

電？



最主要的買入理由，巴郡的合夥人已說明了，那就是半導體對人們的生活愈來愈重要，而台

積電在整個半導體行業中，也是最重要的公司。



人們需要半導體，而半導體行業也很需要台積電，台積電擁有強大的護城河和控制成本能力

，這可能是最關鍵的買入理由。



巴菲特曾在給股東的信中說明，他認為投資者在通脹時期中，應該尋找這兩個商業特徵：一

是定價權，二是控制成本的能力，而台積電正好符合這兩項商業特徵。



巴菲特在致股東的信中表示：「不管是深思熟慮或是誤打誤撞，企業的模式得以適應通脹環

境，而這樣的企業通常有兩大特色：



第一是可以很自在地漲價，而不用擔心因此失去市佔率，或出現銷售突然下滑。第二是企業

能在通脹時期，在不過度支出的情況下，用小額的運營支出，就能讓業務量換來大量的增加。」



從業績上看，受蘋果公司等客戶需求的推動，今年台積電第三季度的營收為２０２﹒３億美

元，同比增長了３５﹒９％，環比增長１１﹒４％，淨利潤為９２﹒３６億美元。



台積電的毛利率，在２０２２年以來穩步提升，體現出強勢的控制成本能力。



台積電今年第一季度的毛利率為５５﹒６％。在２０２２年第二季度中，台積電的毛利率提

高到了５９﹒１％，超出市場預期的５６％至５８％的區間。當到了第三季度，台積電的毛利率

突破至６０﹒４％。



另外，台積電第三季度的營業利潤率為５０﹒６％，這都體現出台積電在企業運營上，已做

得愈來愈好。



＊巴菲特４原因沽台積電＊



台積電這麼好，有甚麼轉變讓巴菲特非沽不可？



（１）從大方向看



仔細觀察巴郡第四季持股市值，可以發現僅比第三季小增３０億美元，顯示美股從去年１０

月中展開反彈，巴菲特並沒有積極進場，對於後市抱持保守心態，這也是關注股神持股變化之外

的投資重點。



（２）台積電到價



巴菲特的投資哲學以「價值投資」為主，買進動機在於「價值」必須低於「價格」的機會，

而半導體第四季股價漲上來之後，相對價格與價值明顯貼近，對價值投資者而言，恐怕暫時沒有

繼續加碼的意義。而蘋果獨特的商業模式，坐擁高額現金流入，價值端不斷提升，第四季蘋果股

價卻是由１４０美元走跌至１２５美元，這才是股神再度加碼蘋果３３萬股的關鍵。



不過這個說法有點勉強，因為從沒有一隻股票可以有１０年的增長空間的，唯一的增長空間

是以戰養戰，每年都開闢新產品、新市場，使到盈利有新的進階。



當然台積電在去年第三季度的毛利率突破６０﹒４％，再上去是舉步維艱，但使巴菲特擔心

的可能是下列原因。



（３）大客戶拒加價



有報道稱，為應對砍單和行業不景氣的情況，台積電近期通知客戶２０２３年代工價格上漲

，然而卻被以蘋果、高通為首的美芯企業聯合拒絕。由此可見，失去華為訂單的制衡後，台積電

對核心客戶也基本失去了議價權。



台積電不能對大客戶加到價，即是以後生產成本的增加，不能轉嫁予客戶，即是以後的邊際

毛利和利潤都要下跌。這是作為長線投資者所要警惕的，別等看到業績報憂，才去沽貨。



（４）台海危機



以上都是與港股無大關係之事，但台海危機如現，就麻煩了。



魯比尼過去曾精準預言２００８年金融危機而聲名大噪，近期魯比尼也出書探討未來１０年

全球經濟的挑戰。ＥＴｔｏｄａｙ報道，魯比尼提到，試圖使利率正常化可能會衝擊到債券和信

用市場、股票市場，經濟陷入停滯性通脹與債務危機的風險也逐漸升高。



魯比尼也提到台灣的處境與各國政府普印鈔的缺點，他認為，台灣是全球化趨勢下的成功故

事，但如果爆發地緣政治危機，台灣也會成為原爆點；普印鈔雖然能降低政治上的阻力，但此方

式需要投入大量新貨幣，欠下很難償還的債務，終將自食惡果。



末日博士，就是末日博士，如他所言成真，就真末日了。魯比尼的擔憂，也是否巴菲特的擔

憂？



以上，就是巴菲特沽台積電所帶出來的胡言亂語，各位如何看？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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