【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？

領展（００８２３）連供股權之最後交易日為本月２３日，換言之，本月２３日收市後仍持

有領展股份，則擁有領展是次供股之供股權（供股權可於３月９日至１６日買賣），本月２４日

為除權日，也就是本月２４日起買入領展股份，已沒有供股權，散戶投資者宜留意。

領展每手為１００股，投資者應如何避免供股後出現碎股？由於領展是次供股比例為５供１

，必須持有５手或其倍數基金單位的股東，按比例供股，才不會產生碎股。不然，其他股東申請

供股前，必須計算清楚供股份額，以１００或其倍數為單位，方能避免供股後出現碎股。



＊除權後可沽貨套現用作供股＊



舉個例子，若果投資者於除權前持有１２００股領展，其又選擇全數供股，則要供２４０股

，結果便會出現不足一手的４０股碎股，當然，閣下可以跟你的券商表明只供２００股，以免出

現碎股；另一個可能，投資者可於除權日前於市場多買３００股領展（通常很少投資者會咁做，

對領展管理層充充滿信心者除外），令持股增至１５００股，以便供３００股，免出現碎股。

另外，若果投資者持有領展股份，但無閒錢，可以點做？以持有１萬股領展為例，根據５供

１比例計算，可以供２０００股，要拎８﹒８４萬元（未計使費）用作供股，無錢點算好？閣下

可於本月２４日起至３月１６日沽出１７００股領展，套現所得用作供２０００股領展，供股完

成後持有１０３００股領展。

當然有人會質疑，咁複雜，點解唔沽出２０００股供股權？當然可以咁做，但供股權要喺３

月９日至１６日期間沽出，到時是否有價有市？邊個知？沽唔出咪焗供囉。

如果已持份的投資者無意供股，則及早部署離場為佳。



＊新世界１９年前５供２籌旗還債＊



翻查資料，新世界（０００１７）於２００４年２月公布５供２，供股價５﹒４元，較前收

市價８﹒７元折讓３８％，集資所得約３３億元用於償還將可換股債券等。上述資料亦可解釋領

展公布供股首日，為何新世界跌幅會如此顯著。

至於如何計算除權價？仲有乜嘢要留意？我們會探討。

（領展供股系列之二） （ｋｙ）

