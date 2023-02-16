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16/02/2023 12:07

恒指半日高收４７９點報２１２９２，聯想京東齊飆逾７﹒５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數齊升，港股造好，恒生指數半日收報
２１２９２，升４７９點或２﹒３１％，主板成交６３９﹒７６億元。恒生中國企業指數報
７２０５，升１８７點或２﹒６７％。恒生科技指數報４４６７，升１７８點或４﹒１６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３９１元，升１４元或３﹒７１％，成交４８﹒８３億元；美團
收報１５０﹒８元，升４﹒９元或３﹒３６％，成交３１﹒７６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０４﹒９元，升４元或３﹒９６％，成交２０﹒０８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　聯想集團（００９９２）收升７﹒６２％，報７﹒０６元，該股成交約４７０８萬股，涉資
３﹒２５億元，盤中高見７﹒０９元，最低見６﹒６元；京東集團（０９６１８）升７﹒５２％
，收報２１７﹒２元；阿里健康（００２４１）升７﹒１９％，收報６﹒１１元；華潤萬象生活
（０１２０９）升６﹒０１％，收報４５元。
　　另外，舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒１６％，收報１０１﹒９元；中海外
（００６８８）升４﹒３９％，收報１９﹒９６元；碧桂園（０２００７）升４﹒３５％，收報
２﹒６４元；碧桂園服務（０６０９８）升４﹒３１％，收報１６﹒９４元。（ｋｙ）

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