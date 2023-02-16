《盤後部署》恒指料下試牛熊線，聯想績前狂升或屬春江鴨所為

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數齊升，港股造好，恒指高開後一度急升

４９４點，高見２１３０６，可惜尾市升幅收窄，恒生指數收報２０９８７，升１７５點或

０﹒８４％，主板成交１２１０﹒３９億元。國企指數收報７０８９，升７１點或１﹒０２％。

恒生科技指數收報４３６７，升７８點或１﹒８３％。

技術走勢方面，恒指今日走勢呈十字星，不排除繼續整固，或下試２５０天線（現約

２００９２）才有初步支持。

上證綜合指數收報３２４９，跌３１點或０﹒９６％，成交４６８３﹒８３億元人民幣；深

證成份指數收報１１９０７，跌１５６點或１﹒３０％，成交２９５４﹒５６億元人民幣。



＊藍籌股個別走，藥明逆市挫逾４％＊



藍籌股方面，華潤萬象生活（０１２０９）收升４﹒７１％，報４４﹒４５元，該股成交約

３３２萬股，涉資１﹒４８億元，盤中高見４５﹒０５元，最低見４２﹒４５元；阿里健康

（００２４１）升３﹒５１％，收報５﹒９元；中海外（００６８８）升３﹒１４％，收報

１９﹒７２元；龍湖（００９６０）升２﹒８３％，收報２５﹒４元。

另外，藥明生物（０２２６９）逆市收跌４﹒３％，報５７﹒８５元，該股成交約４０２８

萬股，涉資２３﹒７２億元，盤中高見６１﹒３５元，最低見５７﹒１５元；中國宏橋

（０１３７８）跌４﹒２％，收報７﹒９９元；中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒０８％，收

報４﹒２４元。

對沖基金每季向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提交的１３Ｆ文件顯示，傳奇對沖基金經理

布瑞（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｕｒｒｙ）管理的Ｓｃｉｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

，上季增持７﹒５萬份京東（０９６１８）美國存託股票（ＡＤＳ）及５萬份阿里巴巴

（０９９８８）ＡＤＳ。京東集團收升５﹒２５％，報２１２﹒６元；阿里升１﹒１９％，收報

１０２﹒１元。



＊渣打１０億美元回購，股價升２﹒７％＊



渣打（０２８８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年基本除稅前溢利４７﹒６２

億美元，按年增長１３﹒４９％，每股基本盈利１﹒０１１美元，較去年同期增長１７﹒８３％

。稅前法定溢利４２﹒８６億美元，按年增長２８％。派發末期息１４美仙，渣打同時公布，新

一輪１０億美元股份回購計劃，預期會令普通股權一級資本比率下降約４０個基點，渣打升

２﹒７２％，收報６９﹒８５元。

聯想集團（００９９２）於明日公布截至２０２２年１２月３１日止９個月業績，聯想集團

收升６﹒７１％，報７元，該股成交約１﹒０８億股，涉資７﹒５２億元，盤中高見７﹒１７元

，最低見６﹒６元，今日炒上，不排除屬春江鴨所為。

技術走勢方面，聯想今日以陽燭炒上，並升越２５０天線，１０天線及２０天線向上形態明

顯，短線有望上試９元。（ｋｙ）

