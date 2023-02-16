《台股攻略－黃振宇》電子股領漲，台股走勢回勇

《台股攻略》美國昨日（１５日）公布今年１月整體零售銷售額按月升３％，創近２年來最

大升幅，美股全面收漲，台股今日（１６日）同步回勇，電子股領漲，加權指數最高升超過

１５０點，航運及觀光等板塊獲資金追捧，指數最終收１５５５０點，升１１７點，成交金額為

２２９８﹒４億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入１１０﹒４４億元。

電子權值股方面，雖然昨日台積電受到巴菲特減持其ＡＤＲ持股比例的消息影響，但今日其

股價跟隨大市上漲，收５２８元，升０﹒６％。被動元件大廠國巨獲外資列入「亞太區首選買進

清單」，目標價上望９００元，消息刺激股價收５７５元，升５﹒５％；聯電、聯發科、台達電

、瑞昱及南亞科等電子指標股同步回升，均升０﹒１％至２﹒１％。大價股方面，信驊收

２３７０元，升超過６％；大立光則收２２１５元，跌１％；創意收９５８元，升３﹒５％，創

歷史新高；世芯－ＫＹ、祥碩、力旺、譜瑞－ＫＹ、緯穎、ＡＥＳ－ＫＹ及富邦媒均升１％至

４％。航運股獲資金追捧，貨運三雄的長榮收１４８元，升１％；陽明收６０﹒３元，升

０﹒５％；萬海收７３﹒７元，無起跌。散裝航運的榮運、亞航、新興、四維航及台驊投控均升

１％至２％。隨著跨境旅遊需求快速復甦，航空三雄積極增加班次，開設新航線搶客，航空三雄

同步造好，星宇航升２３％，股價收２９﹒２５元，逼近３０元大關；長榮航收２９﹒７元，升

４﹒２％；華航收２１元，升７﹒７％。

台股短期震盪加劇，但預期受惠各國放寬邊境措施，經濟將逐漸復甦，投資不宜過份看淡，

投資者宜趁低吸納，採用分注入市策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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