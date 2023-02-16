  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2023 11:40

《窩輪豪情－梁業豪》超短線造好投機行動已清貨套利

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、資訊
科技業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
中國聯通（００７６２）、聯想（００９９２）與中國建築（０３３１１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，
則宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、港燈（０２６３８）與港鐵（０００６６）。
　　今早（１６日）港股略為高開後，恒指期貨很快便試出了即市重要支持位，從２０９０３急
速揚升，曾高見２１３１７，略高於本周二（１４日）高位２１３２７。自本月９日高位
２１７０４起跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標為２１３３３，好友算是已經完成任務。筆者本
周一（１３日）開始分批超短線入市造好，持有科技指數的衍生工具，但已於今早１０：４１完
成清貨套利行動。至於何時開始下一個圖利行動，會第一時間於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告知大家
。這個投機╱投資組合的所有買賣記錄都會於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內以「即市錦囊」形式公布，
以供Ｐｌａｔｉｎｕｍ或Ｄｉａｍｏｎｄ級別的ｐａｔｒｏｎｓ參考。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告16/02/2023
【大行炒D乜】內需有苗頭？醫藥點部署？大行話你知！
人氣文章財經熱話16/02/2023
【部署策略】長飛光纖光纜基本面較同業佳　中線上望此水平！
人氣文章市場動向16/02/2023
工總頒授首屆「香港創新企業家獎」
人氣文章開市Good Morning16/02/2023
林家亨：市場樂意接受股東大手轉倉作成立基金　料安踏100元以上有支持
人氣文章中國故事15/02/2023
《神州經脈》MLF超額平價續作　滬指轉跌　百度AI生態圈擴大
人氣文章財經熱話15/02/2023
【跌市買D乜】5G上客量穩增派息穩定　電訊三寶買邊隻好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金