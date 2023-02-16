《窩輪豪情－梁業豪》超短線造好投機行動已清貨套利

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、資訊

科技業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

中國聯通（００７６２）、聯想（００９９２）與中國建築（０３３１１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，

則宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、港燈（０２６３８）與港鐵（０００６６）。

今早（１６日）港股略為高開後，恒指期貨很快便試出了即市重要支持位，從２０９０３急

速揚升，曾高見２１３１７，略高於本周二（１４日）高位２１３２７。自本月９日高位

２１７０４起跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標為２１３３３，好友算是已經完成任務。筆者本

周一（１３日）開始分批超短線入市造好，持有科技指數的衍生工具，但已於今早１０：４１完

成清貨套利行動。至於何時開始下一個圖利行動，會第一時間於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內告知大家

。這個投機╱投資組合的所有買賣記錄都會於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內以「即市錦囊」形式公布，

以供Ｐｌａｔｉｎｕｍ或Ｄｉａｍｏｎｄ級別的ｐａｔｒｏｎｓ參考。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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