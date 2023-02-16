《異動股》諾誠健華低開１５％，遭渤健終止奧布替尼合作協議

《經濟通通訊社１６日專訊》諾誠健華（０９９６９）競價下限開盤，現價跌１４﹒９４％

，報１０﹒３６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２６﹒３２％。該股成交約４８萬股

，涉資４９４萬元。

諾誠健華公布，渤健已通知公司，為便利而終止雙方就有望治療多發性硬化（ＭＳ）和其他

自身免疫性疾病的口服小分子布魯頓酪氨酸激酶（ＢＴＫ）抑制劑奧布替尼的全球開發和商業化

達成的合作和許可協議。諾誠健華將重獲協議項下授予渤健的所有全球權利，包括相關知識產權

、研發決策權、生產和商業化權益，以及源自奧布替尼的商業收益。雙方將在９０天內完成權益

過渡。

諾誠健華歡迎奧布替尼重回公司的自身免疫性疾病管線。奧布替尼治療ＭＳ的二期研究仍在

進行中，諾誠健華預計今年第二季度公布中期分析結果。

現時，恒生指數報２０９４７，升１３４點或升０﹒６５％，主板成交１３﹒５３億元。國

企指數報７０６１，升４３點或升０﹒６１％。恒生科技指數報４３２８，升３９點或升

０﹒９２％。

即月期指新報２０９５９，升１３８點，高水１２點。即月國指期貨報７０７１，升５２點

，高水１０點。即月科指期貨新報４３３８，升４７點，高水２２點。（ｈｃ）

