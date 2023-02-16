  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2023 09:25

《異動股》諾誠健華低開１５％，遭渤健終止奧布替尼合作協議

　　《經濟通通訊社１６日專訊》諾誠健華（０９９６９）競價下限開盤，現價跌１４﹒９４％
，報１０﹒３６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２６﹒３２％。該股成交約４８萬股
，涉資４９４萬元。
　　諾誠健華公布，渤健已通知公司，為便利而終止雙方就有望治療多發性硬化（ＭＳ）和其他
自身免疫性疾病的口服小分子布魯頓酪氨酸激酶（ＢＴＫ）抑制劑奧布替尼的全球開發和商業化
達成的合作和許可協議。諾誠健華將重獲協議項下授予渤健的所有全球權利，包括相關知識產權
、研發決策權、生產和商業化權益，以及源自奧布替尼的商業收益。雙方將在９０天內完成權益
過渡。
　　諾誠健華歡迎奧布替尼重回公司的自身免疫性疾病管線。奧布替尼治療ＭＳ的二期研究仍在
進行中，諾誠健華預計今年第二季度公布中期分析結果。
　　現時，恒生指數報２０９４７，升１３４點或升０﹒６５％，主板成交１３﹒５３億元。國
企指數報７０６１，升４３點或升０﹒６１％。恒生科技指數報４３２８，升３９點或升
０﹒９２％。
　　即月期指新報２０９５９，升１３８點，高水１２點。即月國指期貨報７０７１，升５２點
，高水１０點。即月科指期貨新報４３３８，升４７點，高水２２點。（ｈｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事15/02/2023
《神州經脈》MLF超額平價續作　滬指轉跌　百度AI生態圈擴大
人氣文章財經熱話15/02/2023
【跌市買D乜】5G上客量穩增派息穩定　電訊三寶買邊隻好？
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/02/2023
幣市分析（2月份JPC必定再創高峰，比特幣繼續整盤等待方向！）
人氣文章FOCUS15/02/2023
【FOCUS】利率峰值再轉升　增聯儲犯錯成本
人氣文章財經熱話15/02/2023
華虹業績勝預期大行齊唱好　一度逆市飆半成比中芯更值博？
人氣文章香港要聞15/02/2023
【預算前瞻】澳洲會計師公會倡派雙重電子消費券　提高煙草稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金