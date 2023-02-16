【大國博弈】商務部：中澳貿易正常，去年貿易額超２２００億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》有報道稱中國和澳州將在下個月恢復貿易
，對於情況是否屬實，商務部新聞發言人束玨婷表示，中澳貿易一直在正常開展，２０２２年雙
邊貨物貿易額超過２２００億美元。
束玨婷指出，「相對於這麼大的貿易規模而言，雙方在貿易領域相互有一些關切，這是很正
常的，也完全可以通過對話溝通，尋找互利共贏的解決方案。」
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