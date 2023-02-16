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16/02/2023 12:05

《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整，潤啤調整較小可部署

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報２１２９２，升４７９點或２﹒３１％，主
板成交６３９﹒７６億元。恒生中國企業指數報７２０５，升１８７點或２﹒６７％。恒生科技
指數報４４６７，升１７８點或４﹒１６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３９１元，升１４元或３﹒７１％，成交４８﹒８３億元；美團
收報１５０﹒８元，升４﹒９元或３﹒３６％，成交３１﹒７６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０４﹒９元，升４元或３﹒９６％，成交２０﹒０８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊葉尚志：短線反彈惟反覆調整格局未改＊
　
　　恒指連跌４日後終見反彈，國家主席習近平提及須擴大內需消費，股市借勢反彈，重上
２１０００心理關口。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指近期在
２１０００上下遊走，短期難確認２０８００或２１０００是否支持。他提到，港股已連跌４日
，今日有反彈亦屬正常。
　　但葉尚志維持港股中線反覆調整看法，過去三個月升浪累積８０００點升幅，２２７００屬
短期見頂水平。儘管由該位至今已回調約２０００點，但他指出最少第一季，甚至第二季都是反
覆調整格局，有可能緩慢向下，或橫行調整。
　
＊火鍋股短期難再突破１月高位＊
　
　　乘著內地擴大內需消費口風，今早多個消費板塊有追捧。葉尚志預期２０２３年股市最大主
題都是復常復甦概念，相關概念股始終受惠復甦浪潮之中。他指出，餐飲股為最先受惠復甦升浪
股份，故累積升幅較大，但同時亦是最先調整板塊。以海底撈（０６８６２）為例，高位回調已
超過２０％，亦見有資金入市，受惠復甦利好，可以繼續觀察表現，但認為連同九毛九
（０９９２２）等火鍋股短期較難再突破１月高位。
　
＊關注潤啤能否靈活發展白酒銷售渠道＊
　
　　另外，食品零售股亦是復甦概念之一，近日潤啤（００２９１）於２０天線爭持，葉尚志指
潤啤同樣受惠於復甦因素，自從公司確立高端化目標以來一直有留意，因高端化有助維持甚至提
升毛利率，但近期大市回調格局，估計潤啤亦需要步入調整期。但他指，潤啤累積升幅較小，故
回調幅度亦會較細，中長線可趁低部署。
　　葉尚志又提到，潤啤收購白酒公司入局白酒業將有助長遠發展，儘管市場當時認為潤啤作價
過高，但認為白酒行業變化大，趁白酒市道淡靜收購更為有利。他關注公司入局白酒行業後，能
否將原有銷售啤酒渠道用於銷售白酒，趁機擴闊白酒市場，故亦值得繼續留意。（ｈｃ）

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