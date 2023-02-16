《美元走勢－羅明立》關注鎊匯２００天線１﹒１９４０的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒９０ １３４﹒１６ １３３﹒６３

歐元╱美元 １﹒０７０２ １﹒０７１５ １﹒０６８４

英鎊╱美元 １﹒２０４３ １﹒２０５３ １﹒２０２８

美元╱瑞郎 ０﹒９２２６ ０﹒９２４０ ０﹒９２１７

美元╱港元 ７﹒８４８７ ７﹒８４９３ ７﹒８４６０

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《美元走勢》美國１月零售銷售按月大幅增長３﹒０％，數據強勁反映當地經濟情況不俗，

亦削弱市場對通脹回落的預期，聯儲局要通脹下降的趨勢持續的話，似乎仍然要多做一些工作，

市場現在預期利率峰值可能會超過５﹒２％，德意志銀行的經濟學家甚至估計利率會升至

５﹒６％，高於之前預測的５﹒１％，今年降息的機率亦減低。受數據支持，美匯指數一度升上

１０４。

英國昨日（１５日）公布最新的消費物價指數較前值及預期為低，反映通脹有回落的跡象，

雖然當地避過了連續兩季的經濟收縮的技術性衰退，但前景仍然未能樂觀，通脹如能持續回落，

應可讓央行在制定貨幣政策時有較大的彈性。鎊匯曾經跌穿１﹒２０，關注２００天線

１﹒１９４０的支持，短期仍然以下行壓力較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６５０ １﹒０７８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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