渣打洪丕正：對今年前景偏向樂觀，美加息周期完結言之尚早

《經濟通通訊社１６日專訊》渣打集團（０２８８８）亞洲區行政總裁洪丕正表示，展望今

年對前景偏向樂觀，雖然西方依然有通脹及經濟衰退風險，但料亞洲將會是全球的增長引擎，尤

其是看好亞洲區內的質易融資，未來會繼續會投放更多資源至貿易走廊。



＊過去一年已進行３次回購＊



他指出，集團在過去１２個月，已進行３次股份回購，加上中期及末期息，整體已向股東回

饋約２８億美元，在扣除股份回購後，集團的資本充足率依然會高達１３﹒６％，有足夠的資本

用作未來發展之用，又指過去一年集團用於回購的金額大於股息，此屬彈性處理方式，要視乎整

體盈利上升情況及股價水平，若股價愈低，回購吸引力更高，股價愈高，派股息方面則會有所增

加。



＊內房情況已見底，風險可控＊



渣打集團去年信貸減值支出８﹒３８億美元，當中中國商業房地產風險承擔支出為５﹒８２

億美元，洪丕正表示，中國經濟及內房情況已見底（ｔｒｏｕｇｈ ｐｏｉｎｔ），現時國內消

費以及旅遊正在迅速增加，料相關復甦步伐將會循序漸進，又指去年內房行業面臨挑戰，但隨著

監管機構推出多項措施，內房融資渠道有所改善，有助內房發展商的情況，而連同抵押品計算，

集團對內房的撥備已覆蓋該板塊不良資產約８１％，認為相關風險可控。



＊美國加息周期完結仍言之尚早＊



第一阿布扎比銀行早前曾就可能要約收購渣打集團進行最初步階段的評估，但已停止該評估

工作。被問及除了上述銀行外，還有沒有其他人有意收購，洪丕正回應指，不知道有沒有人曾經

「睇過」，強調「我哋無接觸過任何人，咁人地有冇睇，我答唔到你」。

洪丕正表示，美國加息周期是否完結屬言之尚早，根據現時市場的息口預測，集團預期今年

全年平均淨息差為１﹒７５％，而明年則高於１﹒８％。（ｂｎ）

