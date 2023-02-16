  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2023 17:48

渣打洪丕正：對今年前景偏向樂觀，美加息周期完結言之尚早

　　《經濟通通訊社１６日專訊》渣打集團（０２８８８）亞洲區行政總裁洪丕正表示，展望今
年對前景偏向樂觀，雖然西方依然有通脹及經濟衰退風險，但料亞洲將會是全球的增長引擎，尤
其是看好亞洲區內的質易融資，未來會繼續會投放更多資源至貿易走廊。
　
＊過去一年已進行３次回購＊
　
　　他指出，集團在過去１２個月，已進行３次股份回購，加上中期及末期息，整體已向股東回
饋約２８億美元，在扣除股份回購後，集團的資本充足率依然會高達１３﹒６％，有足夠的資本
用作未來發展之用，又指過去一年集團用於回購的金額大於股息，此屬彈性處理方式，要視乎整
體盈利上升情況及股價水平，若股價愈低，回購吸引力更高，股價愈高，派股息方面則會有所增
加。
　
＊內房情況已見底，風險可控＊
　
　　渣打集團去年信貸減值支出８﹒３８億美元，當中中國商業房地產風險承擔支出為５﹒８２
億美元，洪丕正表示，中國經濟及內房情況已見底（ｔｒｏｕｇｈ　ｐｏｉｎｔ），現時國內消
費以及旅遊正在迅速增加，料相關復甦步伐將會循序漸進，又指去年內房行業面臨挑戰，但隨著
監管機構推出多項措施，內房融資渠道有所改善，有助內房發展商的情況，而連同抵押品計算，
集團對內房的撥備已覆蓋該板塊不良資產約８１％，認為相關風險可控。
　
＊美國加息周期完結仍言之尚早＊
　
　　第一阿布扎比銀行早前曾就可能要約收購渣打集團進行最初步階段的評估，但已停止該評估
工作。被問及除了上述銀行外，還有沒有其他人有意收購，洪丕正回應指，不知道有沒有人曾經
「睇過」，強調「我哋無接觸過任何人，咁人地有冇睇，我答唔到你」。
　　洪丕正表示，美國加息周期是否完結屬言之尚早，根據現時市場的息口預測，集團預期今年
全年平均淨息差為１﹒７５％，而明年則高於１﹒８％。（ｂｎ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/02/2023
《神州經脈》中國續拋美債　習近平接受邀請方便時訪伊　A股跳水
人氣文章財經熱話16/02/2023
阿里獲多家知名基金增持一度炒上　業績前應如何部署？
人氣文章財經熱話16/02/2023
【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？
人氣文章FOCUS16/02/2023
【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方
人氣文章財經熱話16/02/2023
【復常炒D乜】客運量大增　券商齊唱好；航企全高飛　邊隻最值博？
人氣文章財經熱話16/02/2023
《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金