耀才：公司得到清晰指引，國內客戶帳戶可繼續進行交易

《經濟通通訊社１６日專訊》耀才證券（０１４２８）公布，鑑於中國監管機構於昨日
（１５日）發出最新的指引，釐清國內人士透過境外機構已開立的帳戶可以繼續交易；因此公司
在得到清晰的指引下，現決定讓國內所有客戶的帳戶繼續進行各類交易。
公司指，一向奉公守法，未來會繼續依據所有監管機構的法規下，為客戶繼續提供最優質及
貼身的服務。（ｂｉ）
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