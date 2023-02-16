《本港樓市》ＫＯＫＯ　ＲＯＳＳＯ首推８８伙，入場費５５５萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐地產藍田ＫＯＫＯ ＨＩＬＬＳ發展項目第３Ａ期「

ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ」公布第１號價單，涉８８伙，全部位於第６座，間隔分別包括１８伙開

放式，７０伙２房戶，實用面積３００至４９７呎。以最高折扣１２％計算，折實平均呎價

１７９７３元，折實呎價１７１５８至１９０９０元，折實售價約５５４﹒５萬至８９８萬元。

入場單位為第６座３樓Ｊ單位，屬１房戶型，實用面積３００平方呎。

該張價單平均呎價２０４２３元，呎價１９４９５至２１６９５元；定價６３０﹒１萬至

１０２０﹒４萬元。總值７﹒５億元。折實後，該張價單內全部１房戶均低於６００萬元；

６９％單位低於８００萬元；全數單位亦低於９００萬元。



＊有逾１０％加價空間，料全年樓價升５％至８％＊



會德豐地產常務董事黃光耀在記者會上表示，形容此價錢為「市區爆數價」，項目亦將於本

周六（１８日）對外開放示位及接受認購意向登記，並冀月底前展開首輪發售。

雖然是次折實平均呎價較項目第一期折讓逾１０％，黃光耀稱，降低入場門檻主要是希望給

予較多機會予年青買家入市，以及考慮到樓層、坐向等因素。加上為集團兔年首個推盤，期望以

此價錢加強市場氣氛，及傳遞樓市復常正面訊息

他又不排除於稍後加推單位，其後亦有逾１０％加價空間。此外，他預料項目可吸引全港客

戶，其中港島東買家有機會佔２０％。

他續稱，去年本港樓價非周期性逆轉，而是技術性調整，若今年經濟及就業情況改善，全年

樓價會錄得５％至８％升幅。（ｒｈ）





