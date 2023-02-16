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16/02/2023 16:26

港府成功發售８億元代幣化綠色債券，一年期收益率４﹒０５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府今日宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售８億港元
的代幣化綠色債券。這是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。是次１年期港元代幣化綠色債
券於本周早前舉行網上路演，並於昨日定價，收益率為４﹒０５％。
　　相關發售由四間銀行承銷，其中兩間亦擔任投資者託管行。金管局債務工具中央結算系統
（ＣＭＵ）為是次債券的結算及交收系統，平台則為高盛的代幣化平台ＧＳ　ＤＡＰＴＭ。是次
一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以Ｔ＋１貨銀兩訖（ＤｖＰ）的方式結算代表債券實益權益
的證券代幣和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程（包括息票派付、二級
市場交易交收及到期日贖回）亦將以數字化形式在私有區塊鏈網絡上進行。
　
＊適時發布白皮書，總結發行經驗＊
　
　　金管局作為綠債計劃下香港政府代表，將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下
一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。
　　財政司司長陳茂波表示，這次成功發行代幣化綠色債券，標誌香港在結合債券市場、綠色和
可持續金融，以及金融科技方面的優勢，具里程碑意義。港府會繼續推動金融市場創新發展。財
經事務及庫務局局長許正宇亦歡迎市場參與者在香港推出代幣化發行。
　
＊擬與其他持份者合作推出更多代幣化發行＊
　
　　金管局總裁余偉文稱，是次代幣化綠色債券在該項目的基礎上更進一步，利用金管局發行的
現金代幣，實現鏈上（ｏｎ－ｃｈａｉｎ）ＤｖＰ交收，促進了ＤＬＴ的應用，亦讓本港更趨近
全面發揮ＤＬＴ在債券市場的潛力。金管局及政府將利用是次發行的經驗，與其他持份者合作推
出更多的代幣化發行，力求突破界限，鼓勵科技應用。（ｃｌ）

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