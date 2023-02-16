【夜期時段】即月期指最新報２０９８５點，跌２２點，低水３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０１７點，升１０點，高水
２９點，最新報２０９８５點，跌２２點，低水３點，合約成交４４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１０４點，升２點，高水１４點，最新報７０９４點，跌
８點，高水４點，合約成交３０７張。
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