【夜期時段】即月期指最新報２０９８５點，跌２２點，低水３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０１７點，升１０點，高水

２９點，最新報２０９８５點，跌２２點，低水３點，合約成交４４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１０４點，升２點，高水１４點，最新報７０９４點，跌

８點，高水４點，合約成交３０７張。

