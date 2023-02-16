《匯思－余偉文》代幣化債券：潛力無限

《經濟通通訊社１６日專訊》金管局今日協助政府發行代幣化綠色債券。這是第一隻循香港

法律制度發行的代幣化債券，亦是全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券。



這隻代幣化綠色債券以分布式分類帳技術（ＤＬＴ）發行。ＤＬＴ具有防篡改、不可變及透

明度高等優點。目前，市場和公眾對ＤＬＴ應用的焦點多集中在比特幣和非同質化代幣

（ＮＦＴ）等虛擬資產以及央行數碼貨幣（ＣＢＤＣ），但ＤＬＴ的應用遠不限於此。將ＤＬＴ

應用到金融市場的現有產品與流程，例如債券發行及交易，就是很好的例子。



簡單而言，債券代幣化就是在ＤＬＴ分類帳上記錄有關債券的實益權益，而非採用傳統的電

腦記帳方法。這不只是改變證券記帳的方式，其突破在於將債券以至其他與交易相關的金融工具

、參與方及活動匯聚於單一數碼平台，從而促進彼此間的互動，大幅度減低相關成本及促進全過

程自動化，長遠而言，更可能令現有的市場運作方式出現根本性的變化，並讓投資者掌握更大的

主導權。



＊讓我們看看這次代幣化發行如何體現ＤＬＴ的好處＊



按照傳統的發行模式，每隻債券均有紙本票據作為「出世紙」，該紙本票據會存放於中央證

券託管機構（ＣＳＤ），在香港即是債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）。債券的持有及轉讓均經

過ＣＳＤ的記帳作紀錄。與此同時，債券交易的款項經由另一個渠道－－即時支付結算系統－－

進行。現金及債券的轉帳要同步進行，才能順利交收，確保任何一方都不會因另一方不履行債務

而蒙受損失。這一過程稱之為貨銀兩訖（ＤｖＰ）。流程頗為複雜，對運作系統有很高要求。



代幣化發行可省卻上述大部分步驟。在所謂「數碼原生」的發行中，債券「出生」於相關平

台。同樣道理，現金亦以ＣＢＤＣ等現金代幣的形式存放於平台。交易只是簡單涉及ＤＬＴ平台

上買方與賣方的錢包之間交換債券與現金代幣，更可即時同步進行，消除任何交收延誤及交收風

險。



今次發行的代幣化債券保留了傳統發行模式的部分元素。例如債券首先存放於ＣＭＵ並以傳

統方式誕生，然後才在數碼平台進行代幣化。此舉是為審慎起見，同時亦因為全面實行數碼原生

發行的若干環節尚未具備條件。即便如此，我們仍然顯著提升了整個流程的效率，將傳統債券發

行一般需時５個營業日（Ｔ＋５）的交收程序大幅縮短至１個營業日。如非市場慣例的需要，例

如讓買方有時間安排資金以完成交易，交收程序還可以進一步縮短。



這種運作上的改進並不只限於發行環節。世界其他地方此前進行的個別數碼發行基本上針對

一級發行部分。香港這次發行的代幣化債券則更進一步：涵蓋整個債券的生命周期，包括二級市

場買賣的交收、息票派付以至期滿贖回都在平台上處理，並有潛力使用可自動執行的智能合約進

行，進一步提升效益。



細心的讀者會留意到，效益提升及自動化的關鍵在於將所有程序都集中在平台上進行。因此

除了將債券代幣化外，支付環節（即現金）亦需要代幣化。



這次發行中，銀行提供法定現金，以換取由金管局「鑄造」的港元現金代幣，方便在平台上

進行一級發行及二級市場交易的交收，以及息票派付與期滿贖回。



這些現金代幣與批發層面的ＣＢＤＣ類似。目前，金管局在跨境ＣＢＤＣ支付平台「

ｍＢｒｉｄｇｅ」與國際結算銀行創新樞紐（ＢＩＳＩＨ），以及中國內地、泰國及阿拉伯聯合

酋長國的中央銀行合作，在這次交易中，現金代幣的發行與贖回與金管局在「ｍＢｒｉｄｇｅ」

中所採用的機制相若。未來，資產代幣化與金管局在ＣＢＤＣ方面的舉措之間可產生巨大的協同

效應。例如，我們將在下一階段進一步研究，在代幣化資產平台與「ｍＢｒｉｄｇｅ」平台之間

建立聯繫，或可促進跨境債券交收與投資。



＊既然代幣化有諸多好處，大家自然會問：為何業界仍未踴躍採用？＊



原因之一是基建方面需要不少投入。建立及管理ＤＬＴ節點成本高昂，在技術上亦有一定程

度的要求。其二是標準與兼容性方面亦存在尚待解決的問題：近年一些商用代幣化平台面世，這

些平台在其各自（通常是私有性質）的ＤＬＴ網絡上運作，容易令產品市場與資金池都出現割裂

的情況。



最後還有運作或制度安排等非技術環節的問題。舉例說，作為代理人的銀行可能需要在平台

上為發行人提供前所未有的支援。另外，除非終端投資者基本上都能接入平台，否則行之多時的

託管安排可能需要更新，讓託管機構可代表投資者持有數碼證券。由此可見，要代幣化普及，投

資者需要採取行動，為迎接ＤＬＴ這項新技術做好準備。



這些問題並非無法解決；應用程式界面（ＡＰＩ）等具成本效益的方案已經出現，可以解決

某些問題。不過，與許多其他新科技的應用一樣，要有足夠多的人轉用有關科技，才能充分發揮

其效益。因此，包括金管局在內的公營機構或可發揮示範、協調作用，鼓勵業界使用。



＊面對種種挑戰，我們將如何開拓ＤＬＴ的巨大潛力？＊



金管局的代幣化之旅始於２０２１年的「Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｇｅｎｅｓｉｓ」，這是我們與

ＢＩＳＩＨ轄下香港中心合作進行的一項概念驗證研究。這次發行在該項目的基礎上邁出一大步

，將有關科技應用到實際交易中。展望未來，我們將繼續與業界合作，測試其他可提高綠色和可

持續金融市場以至整體資本市場的效率及透明度的創新功能。其中一個可能是實時追蹤及匯報投

資項目的環境影響，從募集資金所支持的資產直接收集數據加以整理並傳送至ＤＬＴ平台，讓投

資者可隨時容易獲取有關資料。另一個可能是在平台上甚至跨平台進行二級市場交易。



我們亦希望鼓勵其他發行人考慮進行代幣化發行。我們正撰寫白皮書，總結這次發行的經驗

，希望為其他感興趣的發行人提供參考。



同時，我們必須確保香港的生態圈能配合代幣化的更廣泛運用。這次試點發行證明香港的整

體法律及監管制度具有彈性，能配合支持代幣化債券。然而，我們似有空間做得更多更好。部分

海外地區已為ＤＬＴ上數碼原生的證券，以至在非傳統ＣＳＤ上創設的數碼證券提供法律確定性

。我們會研究這些發展，並在白皮書中詳細說明我們下一步的工作計劃。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２３年２月１６日

