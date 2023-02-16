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16/02/2023 12:21

渣打（０２８８８）：將開展新一輪１０億美元股份回購

　　《經濟通通訊社１６日專訊》渣打（０２８８８）宣布，新一輪１０億（美元．下同）股份
回購，預期會令普通股權一級資本比率下降約４０個基點。
　　渣打２０２２年末期股息為每股１４仙，令股東分派自２０２２年初以來總額達２８億元，
已超過其目標的一半，即於２０２４年或之前３年分派５０億元。
　　渣打主席韋浩思（Ｊｏｓｅ　Ｖｉｎａｌｓ）在業績報告中指出，去年收入上升１５％至
１６３億元，是２０１４年以來的最佳表現，除稅前基本溢利上升１５％至４８億元，可見集團
推動改善有形股東權益回報策略已開始見效。由於去年底普通股權一級資本比率為１４％，處於
１３％至１４％目標範圍的頂端，因此有信心可如去年所述，於２０２４年年底前提供最少５０
億元的實質股東回報。
　　他表示，集團亦將去年全年股息總額增加５０％至每股１８仙，並已公布將於短期內進行新
一輪１０億元股份回購。有關計劃將令從２０２２年初公布的總資本分派（包括股息）達至２８
億元，遠超過其目標的一半。
　　他又稱，今年全球增長速度放慢，但應可保持穩健。然而，在貿易及地緣政治局勢緊張的情
況下，各國央行聚焦於控制通脹，前景依然存在重大的不確定性。此外，亞洲很可能成為全球增
長最快的地區，中國撤銷疫情相關的限制措施以大幅重啟經濟，加上印度及東盟經濟高速擴張，
因此有充分理由感到樂觀。（ｒｈ）

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