【綠色債券】中銀香港：發行代幣化綠債證明香港金融市場多元創新

《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府今日宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售８億港元

的代幣化綠色債券。這是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。中銀香港（０２３８８）副董

事長兼總裁孫煜表示，該行十分榮幸成為香港特區政府首筆代幣化綠色債券發行的聯席全球協調

行、聯席牽頭行、聯席簿記行及託管行，這正好體現中銀香港致力透過創新科技推動香港綠色及

可持續金融發展的承諾，以及該行長期對金管局綠色債券發展舉措的支持。

他指，是次債券發行獲機構投資者高度關注，亦充分證明香港金融市場的多元和創新性，相

信隨著虛擬資產演變發展及應用在綠色債券計劃中，將有助鞏固香港作為亞太區綠色及可持續金

融中心的領先地位。



＊東方匯理：為區內其他市場參與者的資產數字化奠定基礎＊



另外，東方匯理銀行香港分行行政總裁兼亞洲結構性融資主管Ｅｄｏｕａｒｄ Ｏ

Ｎｅｉｌｌ表示；該行很高興有機會與金管局合作，為香港政府首次發行代幣化綠色債券，這次

發行標誌著香港資本市場創新的重大突破，為該地區的其他市場參與者的資產數字化奠定了堅實

的基礎。

高盛數字資產亞太區主管Ｍａｘ Ｍｉｎｔｏｎ表示，本次發行證明了金管局在綠色金融領

域的領導地位和創新能力，並標誌著資本市場數字化進程的又一重要里程碑。富達國際亞太區（

日本除外）董事總經理馬瑞傑形容，這是香港數字資產市場實踐的重要一步，相信分布式分類帳

技術擁有巨大潛力，促進金融市場轉型，令投資者更容易參與其中，通過代幣化帶來更多元化及

更低交易成本的投資選擇。（ｃｌ）

