《小傳日記》航天科技失控急墮地！一切都係北水財技？

《小傳日記》魚缸今日就好似發咗一場白日夢，朝早高開１３４點之後就一路爆上，最多試

過差唔多升５００點，不過下晝就嘔返出嚟，全日最終都只係升１７５點！

今日都仲有另一隻股發咗一場夢，香港航天科技（０１７２５）連升７日上過太空一轉之後

，今日終於返落地球！航天科技今朝都仲升緊，最多試過升差唔多兩成，不過下晝就快兩點就開

始嚟料，兩點正前嗰５分鐘內就急跌咗一成，之後就洗倉式暴跌，最多跌過落１０﹒７２銀，全

日最高最低差７銀錢有多！

有數據就顯示呢段時間嘅升幅，一直都係北水嘅操作。航天科技今個月開始就一直升唔停，

好早就已經有人見到每日流入嘅都係北水資金為主。雖然連日嚟都疑似有唔同消息推升股價，又

成功發射衛星，又投資太空港等等，不過升勢太驚人都令孖屐好有疑問。而呢隻股一向都係得北

水炒作，就算２月開始飆升之前，北水持股量已經佔咗流通股份嘅六成八，總股本嘅兩成三。過

去呢半個幾月入面，北水掃貨令持股量更加佔咗流通股份嘅七成八有多。

原來北水推高股價原因，就係為咗要避免隻股剔出港股通。港股通有例，屬於恒生綜合小型

股指數成份股且不屬於Ａ＋Ｈ股嘅港股通股票，調整考察日前十二個月港股平均月末市值低於

４０億港紙，就要剔出港股通。而今日下晝暴跌之前，公司市值啱啱過咗４０億銀，之後就正式

暴跌，好難唔令人覺得同呢件事有關，請請！



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