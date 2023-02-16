《真知灼見－溫灼培》通脹與經濟，英國的兩難局面

《真知灼見》英國１月年通脹率（ＣＰＩ）依然嚴峻高企１０﹒１％，這雖較１２月的

１０﹒５％有所回落，但仍處雙位數。反觀英國當地經濟，情況同時惡劣。上周英國公布去年第

四季ＧＤＰ按季比雖為零增長，險避過了陷入經濟技術衰退情況（註：去年第三季ＧＤＰ按季已

是收縮０﹒２％），但從ＧＤＰ數字中顯示出英經濟實在弱，難承受大幅加息。明顯，現時英倫

銀行所面對的正是一個兩難局面，應加大加息步伐抗通脹，還是少幅加息保經濟？還有一點不要

忘記，從今年４月起英政府將開始加稅，對經濟定當雪上加霜。



＊英息或許４﹒２５％見頂＊



從利率期貨價格變化顯示，現市場估計於３月２３日議息會，英倫銀行很大機會將加息２５

基點，把其官方息率推上４﹒２５％水平，但這將可能是英倫銀行今次加息周期的最後一次。面

對雙位數的通脹率，但又不能大舉加息以彌補貨幣購買力被通脹的蠶食，解釋了在上述英通脹數

字公布後英鎊隨即失支持的原因。



＊美國貨幣政策具優勢＊



更甚者，貨幣是相對。美國最近公布的經濟數字實在強勁，如１月非農職位增加５１﹒７萬

，１月零售銷售按月反彈３％及通脹只緩慢回落等均指向聯儲局還要繼續加息。或許現階段市場

仍不太相信聯儲局最終會把聯邦儲備基金息率推越５﹒２５％水平，但就明顯推遲了未來減息的

時間表。料英鎊攀越１﹒２４美元技術阻力位的機會不大，長遠看淡。



＊蘇格蘭獨立問題揮之不去＊



最後值得留意，蘇格蘭首席部長施雅晴（Ｎｉｃｏｌａ Ｓｔｕｒｇｅｏｎ）周三（１５日

）宣布辭去蘇格蘭民族黨（Ｓｃｏｔｔｉｓｈ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｙ）領袖一職。自

２０１４年，施雅晴便擔任這職位。在任期間，她一直推動蘇格蘭獨立卻未能成功。相信正是因

為她的不力，導致她請辭的原因。過去，蘇格蘭民族黨一直揚言要於今年１０月舉行脫英公投，

但因蘇格蘭民意並不支持脫英，加上英國法院不准許，施雅晴去年底已宣布擱置有關計劃，而這

正是導致去年底英鎊明顯反彈的一個重要因素。現在大家反而要關注，是施雅晴的繼任人能否捲

土重來鼓動蘇格蘭獨立。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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