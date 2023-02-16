東亞（２３）全年純利跌１７％至４４億元，第二次中期息１７仙

《經濟通通訊社１６日專訊》東亞（０００２３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年純利４３﹒５９億元，按年跌１７﹒２９％；每股基本及攤薄盈利１﹒３２元，較去年同期減
少１３﹒７３％；派第二次中期股息１７仙，可以股代息。
期內淨利息收入１３５﹒０８億元，升２０﹒７７％；經營收入１７９﹒５４億元，升
１０﹒２６％。（ｔｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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