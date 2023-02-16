渣打（２８８８）去年基本除稅前溢利升１３％，末期息１４美仙

《經濟通通訊社１６日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全

年基本除稅前溢利４７﹒６２億元（美元．下同）按年升１３﹒４９％，每股基本盈利

１﹒０１１元，較去年同期增加１７﹒８３％；派發末期息１４美仙，全年計股息合共１８美仙

，增長５０％。

期內經營收入１６２﹒５５億元，升１０﹒４８％。（ｔｏ）



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