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16/02/2023 12:18

渣打（２８８８）去年基本除稅前溢利升１３％，末期息１４美仙

　　《經濟通通訊社１６日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年基本除稅前溢利４７﹒６２億元（美元．下同）按年升１３﹒４９％，每股基本盈利
１﹒０１１元，較去年同期增加１７﹒８３％；派發末期息１４美仙，全年計股息合共１８美仙
，增長５０％。
　　期內經營收入１６２﹒５５億元，升１０﹒４８％。（ｔｏ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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