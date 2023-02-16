【聚焦人幣】人幣中間價貶３３６點子，報６﹒８５１９，六周新低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１９，
是六周以來新低，較上個交易日跌３３６點子，上個交易日報６﹒８１８３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８５１９ ＋３３６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３２２８ ＋２４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１１７１ －９９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７３２ ＋４１﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２４３８ －５８１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７３１７ －３１４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０１９ －１７４﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１２９７ －２８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒４１６７ ＋１７２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１１４９ ＋３０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１５ ＋３６﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒７９８０ ＋６５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３１９ ＋７８﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒４２００ ＋９０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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