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16/02/2023 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價貶３３６點子，報６﹒８５１９，六周新低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１９，
是六周以來新低，較上個交易日跌３３６點子，上個交易日報６﹒８１８３。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８５１９　＋３３６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３２２８　　＋２４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１１７１　　－９９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７３２　　＋４１﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２４３８　－５８１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３１７　－３１４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０１９　－１７４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１２９７　　－２８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４１６７　＋１７２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１４９　　＋３０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４１５　　＋３６﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒７９８０　　＋６５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６３１９　　＋７８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒４２００　　＋９０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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