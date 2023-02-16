【聚焦人幣】人幣中間價貶３３６點子，報６﹒８５１９，六周新低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１９，

是六周以來新低，較上個交易日跌３３６點子，上個交易日報６﹒８１８３。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８５１９ ＋３３６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３２２８ ＋２４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１１７１ －９９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７３２ ＋４１﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２４３８ －５８１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３１７ －３１４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０１９ －１７４﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１２９７ －２８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４１６７ ＋１７２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１１４９ ＋３０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１５ ＋３６﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒７９８０ ＋６５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３１９ ＋７８﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒４２００ ＋９０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

