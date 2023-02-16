【ＡＩ熱潮】網易手遊《逆水寒》推內地首個遊戲版ＣｈａｔＧＰＴ

《經濟通通訊社１６日專訊》網易（０９９９９）旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》宣布，

實裝國內首個遊戲版ＣｈａｔＧＰＴ，讓智能ＮＰＣ（非玩家角色）能和玩家自由生成對話，並

基於對話內容，自主給出有邏輯的行為反饋，是國內類ＣｈａｔＧＰＴ首次應用在遊戲。

《逆水寒》內的ＮＰＣ系統將使用ＣｈａｔＧＰＴ同源底層ＡＩ技術，遊戲中智能ＮＰＣ的

所有對話文字、表情、語音、鏡頭均由ＡＩ自由生成，其中語音為臨時的機械版本，相對於

ＣｈａｔＧＰＴ應用範圍較廣，「逆水寒ＧＰＴ」的預訓練內容大多是武俠小說、歷史書、詩詞

歌賦等內容。

簡而言之，「逆水寒ＧＰＴ」雖然不能像ＣｈａｔＧＰＴ一樣能幫忙寫作業、寫報告，但它

能讓ＮＰＣ活過來，有記憶、有情緒，讓玩家在他們的陪伴下過足大俠癮，讓開放世界做到真正

的開放，沒有邊界。

例如你跟敵對ＮＰＣ說「你家著火了」，於是ＮＰＣ飛快趕回家，你就不用對戰這個ＮＰＣ

了。或者一個性格特質中包含「知恩圖報」特質的ＮＰＣ，可能會因為玩家曾在荒漠中給他食物

和水的行為，在而ＢＯＳＳ戰時從天而降，為玩家擋下一刀。

《逆水寒》手遊將智能ＮＰＣ定位成一群「有靈魂的群演」，雖不及主角們精緻，但擁有無

限可能性，更寶貴的是擁有成長性－－如果玩家更多主動地用武俠代入感與ＮＰＣ交互，ＮＰＣ

的演技也會提升。（ｃｔ）

