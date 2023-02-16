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16/02/2023 08:52

【聚焦人幣】中國再減持美國國債，規模８６７１億美元近十三年低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部公布的數據顯示，中國去年１２月減持美國國債約
３０億美元，持有模規減至８６７１億美元，是連續第四個月減持，觸及２０１０年６月以來的
近十三年最低水平，不過減幅較１１月的７８億美元明顯減少。
　　日本作為美國國債的最大海外持有國，１２月持倉亦減少６０億美元，至１﹒０７６萬億美
元。
　　另一方面，比利時一直被視為中國托管帳戶的一個所在地，期內增持２１４億美元美國國債
，規模增至３５４３億美元。
　　總計外資持有美國國債增加４５９億美元至７﹒３１５萬億美元。（ｃｔ）

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