《廣匯論勢－鄭廣復》施雅晴辭職化解分裂危機，惟英鎊維持上落市

《廣匯論勢》昨天英國統計局公布的１月份消費者物價指數（ＣＰＩ）反映通脹放緩，但美

國１月份零售銷售較預期強勁，另外，蘇格蘭首席部長施雅晴宣布辭職。

首先，昨天英國統計局公布１月份整體ＣＰＩ按年升１０﹒１％，升幅小於１２月的

１０﹒５％及預期的１０﹒３％，按月更下跌０﹒６％，市場預期下跌０﹒４％。核心ＣＰＩ方

面，按年上升５﹒８％，較１２月低０﹒５個百分點，同樣亦低於市場預期的６﹒２％，按月下

跌０﹒９％，跌幅大過預期的０﹒５％。通脹放緩速度快過預期，市場認為將令英倫銀行迫切加

息的壓力降低，遂令英鎊匯價受壓。然而，英國通脹率仍然超過１０％，所謂加息壓力降低是炒

家自話自說而已！



＊市場對英美通脹理解存異＊



英鎊兌美元在數據公布後急跌並失守１﹒２１，但匯價仍未止跌，施雅晴宣布辭職消息突然

，令英鎊雪上加霜，失守１﹒２０３０水平的小時圖雙底頸線。美國１月份零售銷售數據理想，

整體零售銷售按月升３％，而扣除汽油及汽車後之核心零售銷售亦升２﹒６％，兩者皆創

２０２１年３月以來最大升幅。數據刺激美元匯價進一步走強，英鎊兌美元低見１﹒１９９０才

展開反彈浪，惟在今天亞洲市受制１﹒２０５０。

關於英國通脹率下降，主要因為交通運輸，尤其是客運及汽油價格，以及酒店及餐廳價格跌

幅擴大所致，跌幅則分別為３﹒６％及０﹒９％，但酒精類飲料及香煙的價格則大幅上升

２﹒７％，抵銷了部分跌幅。然而，整體上而言，所有商品及服務價格按月分別跌０﹒３％及

０﹒５％。英國通脹會否持續下降有待觀察，只是與此同時，美國零售銷售強勁、通脹進一步升

壓力加大，英、美息差有可能再擴大的預期下，投資者亦別無選擇，只好沽英鎊、買美元了！



＊美１月零售銷售強勁有因＊



美國１月份零售銷售真的反映經濟表現同樣強勁？觀察一下過往的表現會發現，１月份零售

銷售多較１２月為佳。有研究指出，１月份銷售表現普遍較佳主要因為兩大因素。第一是美國商

戶多在１１月的最後一周至１月底減價；第二是商戶多在１月份通訊中加強銷售宣傳，強調折扣

優惠在１月份的通訊中亦比１２月多１５％。

翻查２０１６至２０２２年的７年表現，美國２月份整體零售銷售只有兩年是按月增加的，

故今年２月零售銷售按月下跌的機會極高，屆時市場很可能又會改變現時對美息將持續上升的觀

點。簡言之，今年市場必然反覆不定。至於英鎊匯價，其兌美元再次試穿１﹒２０後見支持，我

認為是另一次買入的時機，蘇格蘭首席部長施雅晴辭職，將令蘇格蘭的推動脫英遇到阻礙，市場

或將此視為暫時化解聯合王國分裂的危機，對英鎊有利，至於工黨是會否藉此受益，我認為已不

重要，因為幾乎可以肯定保守黨將於２０２５年之前舉行的大選落敗！

在美息年內見頂的預期下，英鎊兌美元失守１﹒２０的可能性不大，但要上破１﹒３０又欠

缺誘因，故料維持在１﹒２０至１﹒３０波動。「行」一啲講，在上述範圍採取高沽低揸吧！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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