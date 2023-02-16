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16/02/2023 09:22

【人行操作】人行４８７０億逆回購利率持平，淨投放３４０億

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行４８７０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％，今日有４５３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放３４０
億元。（ｃａ）

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