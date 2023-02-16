【大國博弈】人大外事委員會斥美國會渲染威脅：監視別國的是美國

《經濟通通訊社１６日專訊》美國參眾兩院均以全票通過決議就氣球事件譴責中國，中國全

國人大外事委員會發表聲明，稱美國國會眾議院把事件刻意渲染「中國威脅」，純屬惡意炒作和

政治操弄。全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。



＊美方執意動武，蓄意造勢＊



全國人大外事委員會指，中國是一個負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和

領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。中國「民用無人飛艇」誤入美領空完全是一起

因不可抗力導致的偶發、意外事件，對美國人員和安全不構成任何威脅。中方本著負責任的態度

，第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。但美方

執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

全國人大外事委員會又批評美國國會一些政客更是借題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反

華遏華的險惡居心。事實上，肆意干涉別國內政、侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是

美國。

聲明指，構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國

際社會的普遍期待，全國人大外事委員會強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關

系基本準則，立即停止對華污衊抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。（ｅｙ）

