  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2023 09:26

【大國博弈】美國擬要求政府資助的電動車充電器必須美國生產

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國拜登政府當地時間周三發布最終規定，要求聯邦政府資助
的電動汽車充電器必須在美國生產，電動汽車法規還要求，從２０２４年７月開始，５５％的充
電器成本需要來自美國零部件。此外，該規定還尋求讓消費者不受限制地使用全美電動汽車充電
站網絡，這意味著特斯拉將向其他汽車型號開放其超級充電站。
　　據報道，規定希望利用７５億美元聯邦資金建設充電器網絡的公司必須採用美國主要的充電
連接器標準，即「聯合充電系統」（Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ，簡
稱ＣＣＳ），並使用智能手機友好的標準化支付選項。
　　特斯拉擁有１７７１１個超級充電樁，佔美國快速充電樁總數的６０％，可以使車輛在一小
時或更短時間內增加數百英里的行駛里程。還有近萬個帶有特斯拉插頭的「目的地」充電器，可
以為過夜車輛充電。
　　報道稱，特斯拉告訴交通部，該計劃是「激進的」，並且考慮到部署的速度和規模，可能會
導致可用的合規充電站數量不足。
　
＊寧德時代在美建廠，魯比奧要求審查＊
　
　　值得留意的是，福特汽車周一公布，將與合作夥伴寧德時代（深：３００７５０）投資３５
億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排２０２６年投產，員工規模２５００
人。寧德時代表示，將為在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許
可。
　　美國資深參議員魯比奧致函拜登政府官員，要求對這筆交易進行審查。魯比奧說，該交易只
會加深美國在電池技術方面對中共的依賴，而且很可能旨在使該工廠有資格獲得《降低通脹法案
》（ＩＲＡ）的稅收抵免。（ｃａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning16/02/2023
林家亨：市場樂意接受股東大手轉倉作成立基金　料安踏100元以上有支持
人氣文章中國故事15/02/2023
《神州經脈》MLF超額平價續作　滬指轉跌　百度AI生態圈擴大
人氣文章財經熱話15/02/2023
【跌市買D乜】5G上客量穩增派息穩定　電訊三寶買邊隻好？
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/02/2023
幣市分析（2月份JPC必定再創高峰，比特幣繼續整盤等待方向！）
人氣文章FOCUS15/02/2023
【FOCUS】利率峰值再轉升　增聯儲犯錯成本
人氣文章財經熱話15/02/2023
華虹業績勝預期大行齊唱好　一度逆市飆半成比中芯更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金