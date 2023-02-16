【大國博弈】美國擬要求政府資助的電動車充電器必須美國生產

《經濟通通訊社１６日專訊》美國拜登政府當地時間周三發布最終規定，要求聯邦政府資助

的電動汽車充電器必須在美國生產，電動汽車法規還要求，從２０２４年７月開始，５５％的充

電器成本需要來自美國零部件。此外，該規定還尋求讓消費者不受限制地使用全美電動汽車充電

站網絡，這意味著特斯拉將向其他汽車型號開放其超級充電站。

據報道，規定希望利用７５億美元聯邦資金建設充電器網絡的公司必須採用美國主要的充電

連接器標準，即「聯合充電系統」（Ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｃｈａｒｇｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ，簡

稱ＣＣＳ），並使用智能手機友好的標準化支付選項。

特斯拉擁有１７７１１個超級充電樁，佔美國快速充電樁總數的６０％，可以使車輛在一小

時或更短時間內增加數百英里的行駛里程。還有近萬個帶有特斯拉插頭的「目的地」充電器，可

以為過夜車輛充電。

報道稱，特斯拉告訴交通部，該計劃是「激進的」，並且考慮到部署的速度和規模，可能會

導致可用的合規充電站數量不足。



＊寧德時代在美建廠，魯比奧要求審查＊



值得留意的是，福特汽車周一公布，將與合作夥伴寧德時代（深：３００７５０）投資３５

億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排２０２６年投產，員工規模２５００

人。寧德時代表示，將為在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許

可。

美國資深參議員魯比奧致函拜登政府官員，要求對這筆交易進行審查。魯比奧說，該交易只

會加深美國在電池技術方面對中共的依賴，而且很可能旨在使該工廠有資格獲得《降低通脹法案

》（ＩＲＡ）的稅收抵免。（ｃａ）

