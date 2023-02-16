【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１月人幣全球支付佔比跌至１﹒９１％

《經濟通通訊社１６日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的人民幣月度報告

和數據統計顯示，１月份人民幣交易使用比重由前月的２﹒１５％，向下降至１﹒９１％，去年

同期為３﹒２０％。同時，全球交易使用量排名為第五位。（ｃａ）

