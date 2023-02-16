【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１月人幣全球支付佔比跌至１﹒９１％

《經濟通通訊社１６日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的人民幣月度報告
和數據統計顯示，１月份人民幣交易使用比重由前月的２﹒１５％，向下降至１﹒９１％，去年
同期為３﹒２０％。同時，全球交易使用量排名為第五位。（ｃａ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話16/02/2023
《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署
|大行報告16/02/2023
【大行炒D乜】內需有苗頭？醫藥點部署？大行話你知！
|財經熱話16/02/2023
【部署策略】長飛光纖光纜基本面較同業佳 中線上望此水平！
|市場動向16/02/2023
工總頒授首屆「香港創新企業家獎」
|開市Good Morning16/02/2023
林家亨：市場樂意接受股東大手轉倉作成立基金 料安踏100元以上有支持
|中國故事15/02/2023
《神州經脈》MLF超額平價續作 滬指轉跌 百度AI生態圈擴大
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰