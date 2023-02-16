【外圍經濟】世界銀行行長馬爾帕斯計劃提前卸任

《經濟通通訊社１６日專訊》世界銀行行長馬爾帕斯表示，他計劃在未來幾個月卸任。這將

比他的任期結束提前大約１年，他原定於２０２４年４月卸任。

世界銀行周三發布聲明表示，馬爾帕斯將辭職想法告知了該機構的執行董事會。

馬爾帕斯曾是美國財政部高級官員，於２０１９年被美國時任總統特朗普提名擔任世行行長

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