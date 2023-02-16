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16/02/2023 10:25

【外圍經濟】德國７個機場或因罷工需暫時關閉

　　《經濟通通訊社１６日專訊》德國７個機場的工人計劃在周五（１７日）罷工一天，爭取增
加薪酬，預料將導致大量航班延誤或取消，影響數以萬計旅客，受影響的機場包括法蘭克福及慕
尼黑機場。
　　工會表示，通脹已令很多工人生計出現危機，期望透過提早宣布罷工，令旅客有時間選擇其
他交通工具，希望大家可以諒解。
　　工會上個月在柏林布蘭登堡機場發起一場類似罷工，約有３００班航班延誤或取消。
（ｒｃ）

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