【外圍經濟】德國７個機場或因罷工需暫時關閉

《經濟通通訊社１６日專訊》德國７個機場的工人計劃在周五（１７日）罷工一天，爭取增

加薪酬，預料將導致大量航班延誤或取消，影響數以萬計旅客，受影響的機場包括法蘭克福及慕

尼黑機場。

工會表示，通脹已令很多工人生計出現危機，期望透過提早宣布罷工，令旅客有時間選擇其

他交通工具，希望大家可以諒解。

工會上個月在柏林布蘭登堡機場發起一場類似罷工，約有３００班航班延誤或取消。

（ｒｃ）

