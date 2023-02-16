【外圍經濟】麥當勞下周三在德國銷售植物肉麥樂雞

《經濟通通訊社１６日專訊》麥當勞將於２月２２日開始在德國銷售植物肉麥樂雞。

植物肉麥樂雞是一款麥當勞與超越肉類（Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ）共同研發的產品，將由

超越肉類負責生產，並只在麥當勞出售。

麥當勞表示，未來是否推出植物肉食品將取決於市場的需求，當顧客準備好接受植物肉食品

時，麥當勞也會做好準備。（ｒｃ）

