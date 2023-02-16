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16/02/2023 10:47

【外圍經濟】麥當勞下周三在德國銷售植物肉麥樂雞

　　《經濟通通訊社１６日專訊》麥當勞將於２月２２日開始在德國銷售植物肉麥樂雞。
　　植物肉麥樂雞是一款麥當勞與超越肉類（Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ）共同研發的產品，將由
超越肉類負責生產，並只在麥當勞出售。
　　麥當勞表示，未來是否推出植物肉食品將取決於市場的需求，當顧客準備好接受植物肉食品
　時，麥當勞也會做好準備。（ｒｃ）

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