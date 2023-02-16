《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，瑞信集團受命負責第一波士頓投銀部門分拆事
宜的Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｌｅｉｎ在一次全體員工會議上表示，新業務將由在座的所有人共同擁
有和經營。
Ｋｌｅｉｎ試圖號召員工支持擬議的謂整，表示瑞信第一波士頓已經吸引了許多投資者。他
承諾新的「超級精品銀行」將會有盈利。
公司發言人對報道不予置評。（ｒｃ）
16/02/2023 11:07
【外圍經濟】第一波士頓將由員工擁有和經營
《經濟通通訊社１６日專訊》知情人士透露，瑞信集團受命負責第一波士頓投銀部門分拆事
宜的Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｌｅｉｎ在一次全體員工會議上表示，新業務將由在座的所有人共同擁
有和經營。
Ｋｌｅｉｎ試圖號召員工支持擬議的謂整，表示瑞信第一波士頓已經吸引了許多投資者。他
承諾新的「超級精品銀行」將會有盈利。
公司發言人對報道不予置評。（ｒｃ）
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